العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

تساعد الحدائق الموجودة في العديد من المناطق على تحسين جودة الهواء، والتخلص من الملوثات السامة التي تقتل عشرات الأشخاص كل عام، والناتجة عن المصانع ووقود السيارات

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

العيش في المساحات الخضراء

العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.

تساعد الحدائق الموجودة في العديد من المناطق على تحسين جودة الهواء، والتخلص من الملوثات السامة التي تقتل عشرات الأشخاص كل عام، والناتجة عن المصانع ووقود السيارات وغيرها، كما أن الباحثين يوضحون أن تلك المساحات الخضراء مناسبة لممارسة التمارين بدون تكلفة، للمساعدة على التخلص من السمنة. اقرأ أيضا: نظام البحر