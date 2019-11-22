صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

تساعد الحدائق الموجودة في العديد من المناطق على تحسين جودة الهواء، والتخلص من الملوثات السامة التي تقتل عشرات الأشخاص كل عام، والناتجة عن المصانع ووقود السيارات
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
العيش في المساحات الخضراء
العيش في المساحات الخضراء
العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
تساعد الحدائق الموجودة في العديد من المناطق على تحسين جودة الهواء، والتخلص من الملوثات السامة التي تقتل عشرات الأشخاص كل عام، والناتجة عن المصانع ووقود السيارات وغيرها، كما أن الباحثين يوضحون أن تلك المساحات الخضراء مناسبة لممارسة التمارين بدون تكلفة، للمساعدة على التخلص من السمنة. اقرأ أيضا: نظام البحر
اقرأ المزيد
الام-الاذن

دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".
امراض-القلب-عند-النساء

اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
التوحد.jpg (1)

مكملات «أوميجا3» بديل لأدوية اضطراب فرط نشاط الأطفال

من المعروف أن مكملات أوميجا 3 مهمة للصحة العامة، وكشف الباحثون أن لديها نفس تأثير الأدوية على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من خلال زيادة تركيزهم، ومع كان لها تأثير عكسي على الأطفال الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من أوميجا 3 الذي يحصلون عليه من تناول الأسماك. أوضح العلماء أن هذه التجربة افادت في طرق التغذية، ولهذا سيكون على الوالدين استشارة الطبيب أولا، ولهذا جرب الباحثون في كلية كينجز لندن مكملات أوميجا 3 على 92 طفلا مصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط ويتراوح أعمارهم 6-18.
اقرأ المزيد من الأخبار
امراض-القلب-عند-النساء

اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
نط الحبل

مارس رياضة «نط الحبل».. تخلصك من الدهون والأمراض

خلال الفترة الأخيرة، ركزت الأبحاث على أهمية ممارسة التمارين الرياضية من أجل محاربة الأمراض المميتة، ونط الحبل من أنواع الكارديو التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن، كما أنه تمرين بسيط وفعال، ويستخدمه البعض للإحماء، لكن في الحقيقة يحمل الكثير من الفوائد التي يمكن أن يقدمها، والتي لا تقتصر على نشاط العضلات. تمرين نط الحبل من التمارين التي تحرك الجسم بالكامل، كما يركز عليه الرياضيون، وعلى الرغم من أنك قد تشعر بالتعب عند ممارسته، فإن عليك معرفة فوائده، حسبما ذكرها موقع Style craze.
انتبه-الاكتئاب-يختبيء-وراء-التهاب-المفاصل-الروماتويدي!

«الأرق».. أخطاء ترتكبها عند إصابتك بالتهاب المفاصل

يعد ألم التهاب المفاصل الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص، ويندرج تحته التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب في الركبة. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل هو الآن السبب الرئيسي فى الإعاقة، لذا تعد معالجة الألم الأولوية، وذلك لأن الإدارة الفعالة لآلام التهاب المفاصل لن تساعد فقط في تقليل الانزعاج الحالي وزيادة الحركة، بل يمكن أن تساعد في منع تفاقم الحالة في المستقبل، ومع ذلك هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها ويمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية الحياة.
السيجارة-الالكترونية

السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مميتة

منذ فترة طويلة ظهرت السجائر الإلكترونية بديلا للسجائر التقليدية، إذ أعلنت عنها الشركات مدعية أن ليس لها آثار جانبية، كما كان الترويج قائما على أن هذا النوع يساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، ولكن الخوف الذي حدث مؤخرا في مجال الصحة العامة يكشف عن حقيقة مختلفة. في عام 2019، تم الإبلاغ عن آلاف الحالات التي أصيبت بالالتهاب الرئوي نتيجة السجائر الإلكترونية، كما أصبحت مهمة الأطباء معرفة السبب في ما حدث، وتأثير تلك السجائر فى الصحة؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]