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هل البصل الأحمر صحي أكثر من الأبيض؟ يحارب السرطان

يعد البصل الأحمر طعاما مضادا للسرطان، كما أن الأشخاص الذين يتناولونه بكميات كبيرة، تقل لديهم فرصة الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
البصل الأحمر
البصل الأحمر
تمر علينا بعض المشكلات الصحية التي تسهل معالجتها من خلال التوابل والمكونات التي توجد في المطبخ، فالزنجبيل يساعد في التهدئة من نزلات البرد والأنفلونزا، والنعناع والينسون يعملان بفاعلية جيدة في علاج التهاب الحلق، كما يعمل الكركم على مكافحة الالتهاب. وبجانب ذلك، يعد البصل أحد المكونات المهمة في مطبخك، بل أكثرها أهمية، فقد أثبتت الدراسات فاعليته في علاج السرطان، ولكن هل البصل الأحمر أكثر فائدة من البصل الأبيض؟ لنُجِب عن هذا في ما يلى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".
على الرغم من وجود أنواع عديدة من البصل، يعد البصل الأحمر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، منها -على سبيل المثال- فيتامين C والمركبات الكبريتية والفلافونويدات وغيرها من المواد الكيميائية النباتية التي توفر جميعها خصائص علاج قوية. وإضافة إلى
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هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن

تعد الحلويات جزءًا أساسيا من سُفرة البلاد العربية، سواءً كانت حلويات منزلية أو مصنعة، وإذا كانت الأسرة تهتم بصحة أبنائها، فتتعامل مع الفواكه كحلويات طبيعية، لأنها غنية بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض تناول الوافل والبان كيك، ولكن هل الوافل يعد من الأطعمة الصحية، أم أنه مُحمَّل بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن فقط، دون منح الجسم أي قيمة غذائية؟ وذلك نقلا عن موقع "healthy eating".
اندومى

"النودلز".. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة

بالرغم من التوعية المستمرة بأهمية الطعام الصحي، والابتعاد عن كل ما يضر الجسم، إلا أننا في كثير من الأحيان نميل إلى الوجبات السريعة، وخاصة اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، ومن بينع الأطعمة التي أصبحت مثل الهوس لدى الكثير من العائلات "النودلز"، توجد نكهات متعددة منها في الأسواق، فبعضها بالخضراوات والبعض الآخر بالتوابل الحارة، ولكن في الواقع، الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، لأنها خالية من العناصر الغذائية، وغير صحية، نقلًا عن "timesofindia".
التفاح الأخضر

أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر؟

البحث عن الطعام الصحي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه أصبح بمنزلة هدف، يرغب فيه العديد من الأشخاص، للحفاظ على الصحة من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ومن الفواكه الصحية التي يجب استهلاكها التفاح بمختلف أنواعه، على سبيل المثال يوجد التفاح الأخضر والأحمر في كل البلاد العربية، ولكن هل تختلف القيمة الغذائية حسب كل نوع؟ أثبت خبراء التغذية أن التفاح الأخضر يحتوي على عناصر غذائية تشبه التفاح الأحمر، ولكن قد يكون أكثر فائدة منه، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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