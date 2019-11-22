هل البصل الأحمر صحي أكثر من الأبيض؟ يحارب السرطان

يعد البصل الأحمر طعاما مضادا للسرطان، كما أن الأشخاص الذين يتناولونه بكميات كبيرة، تقل لديهم فرصة الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي
تمر علينا بعض المشكلات الصحية التي تسهل معالجتها من خلال التوابل والمكونات التي توجد في المطبخ، فالزنجبيل يساعد في التهدئة من نزلات البرد والأنفلونزا، والنعناع والينسون يعملان بفاعلية جيدة في علاج التهاب الحلق، كما يعمل الكركم على مكافحة الالتهاب. وبجانب ذلك، يعد البصل أحد المكونات المهمة في مطبخك، بل أكثرها أهمية، فقد أثبتت الدراسات فاعليته في علاج السرطان، ولكن هل البصل الأحمر أكثر فائدة من البصل الأبيض؟ لنُجِب عن هذا في ما يلى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".
على الرغم من وجود أنواع عديدة من البصل، يعد البصل الأحمر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، منها -على سبيل المثال- فيتامين C والمركبات الكبريتية والفلافونويدات وغيرها من المواد الكيميائية النباتية التي توفر جميعها خصائص علاج قوية. وإضافة إلى
على الرغم من وجود أنواع عديدة من البصل، يعد البصل الأحمر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، منها -على سبيل المثال- فيتامين C والمركبات الكبريتية والفلافونويدات وغيرها من المواد الكيميائية النباتية التي توفر جميعها خصائص علاج قوية. وإضافة إلى ذلك، يحتوي البصل الأحمر على معدلات عالية من مادة البوليفينول، أكثر من الثوم والكراث، وتلعب هذه المادة دورا مهما في زيادة نسبة البكتيريا المفيدة في أمعائك، كما يعد الكيرسيتين، أحد المكونات الرئيسية في البصل، من مضادات الأكسدة القوية التي لها خصائص مهمة مضادة للالتهابات، ويساعد أيضا في علاج ومنع الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
وللتعرف على فوائد البصل الأحمر، فى ما يلي بعض الفوائد الصحية والعلاجية التي تجعله أحد الأطعمة المهمة التي ينبغي تناولها يوميا:
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1- يعوق نمو الخلايا السرطانية
وفقًا للأبحاث والدراسات، يعد البصل الأحمر طعاما مضادا للسرطان، ومن خلال استعراض آثار الكيرسيتين، كشفت النتائج عن أن الأشخاص الذين يتناولون البصل بكميات كبيرة، تقل لديهم فرصة الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 50%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أخرى أن البصل مليء بالكبريتات العضوية، التي من المعروف أنها تمنع مجموعة متنوعة من أنواع السرطان.
2- إدارة مرض السكري
تشير الأبحاث إلى أن مستخلص البصل يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن مستويات الكوليسترول.
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3- يمنع القرحة
قد يمنع تناول البصل القرحة المعدية، عن طريق تعطيل عمل الجذور الحرة.
4- تحسين صحة الفم
غالبًا ما يستخدم البصل لمنع تسوس الأسنان والتهابات الفم، فمضغ البصل الخام لمدة من 2 إلى 3 دقائق يمنحك خصائص طبيعية مضادة للجراثيم، تعمل على مكافحة أي جراثيم توجد في الفم والحلق.
5- تعزيز المناعة
المواد الكيميائية النباتية الموجودة في البصل تعزز من صحة جهاز المناعة بشكل كبير، كما تزداد فاعليته في مكافحة السموم والأجسام الغريبة المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى الأمراض.
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6- علاج مشكلات الجهاز التنفسي
عليك صنع مشروب علاجي، يتكون من البصل والعسل والسكر البني، وتناوله بشكل يومي، لأنه يساعد في التخلص من السعال، ويقلل من بلغم الفم في الشتاء.
7- وقف نزيف الأنف
قم بقطع شريحة من البصل الخام، وضعها مباشرة تحت أنفك، فالأبخرة الشديدة من البصل ستساعد في تجلط الدم، ومن ثم توقف النزيف.
8- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية
لقد أظهرت الدراسات أن البوتاسيرين في البصل يساعد في القضاء على الجذور الحرة، ويمنع أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، ومن ثم يمنع تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، كما أنه يساعد في الحفاظ على معدلات فيتامين E، أحد مضادات الأكسدة القوية والمعروفة بأنها مفيدة لصحة القلب.
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