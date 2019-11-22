هل البصل الأحمر صحي أكثر من الأبيض؟ يحارب السرطان

يعد البصل الأحمر طعاما مضادا للسرطان، كما أن الأشخاص الذين يتناولونه بكميات كبيرة، تقل لديهم فرصة الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

البصل الأحمر

تمر علينا بعض المشكلات الصحية التي تسهل معالجتها من خلال التوابل والمكونات التي توجد في المطبخ، فالزنجبيل يساعد في التهدئة من نزلات البرد والأنفلونزا، والنعناع والينسون يعملان بفاعلية جيدة في علاج التهاب الحلق، كما يعمل الكركم على مكافحة الالتهاب. وبجانب ذلك، يعد البصل أحد المكونات المهمة في مطبخك، بل أكثرها أهمية، فقد أثبتت الدراسات فاعليته في علاج السرطان، ولكن هل البصل الأحمر أكثر فائدة من البصل الأبيض؟ لنُجِب عن هذا في ما يلى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".

على الرغم من وجود أنواع عديدة من البصل، يعد البصل الأحمر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، منها -على سبيل المثال- فيتامين C والمركبات الكبريتية والفلافونويدات وغيرها من المواد الكيميائية النباتية التي توفر جميعها خصائص علاج قوية. وإضافة إلى