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بيع تذاكر القطارات بالبريد.. تعاون جديد بين النقل والاتصالات

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
تذاكر القطارات
تذاكر القطارات
بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات. وذكرت وزارة النقل- في بيان اليوم الجمعة- أن الجانبين تباحثا حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية، والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع القادم؛ لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالأكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها، وكذلك سرعة إنجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر القادم، ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد والدفع الإلكتروني عن طريق
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طقس-برد-الشتاء (1)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
قناة-السويس (2)

هل تراكمت ديون قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.
مصنع-ادوية (3)

الحكومة توضح حقيقة نقص الأمصال بالمستشفيات والصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

هل باعت الحكومة صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة. وأوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.
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قطار (2)

البرلمان يناقش اتفاقا بـ555 ألف يورو لتجديد القطارات

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشـئون الاقتصــادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: اتبعنا سياسة مرنة لتطوير منظومة النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مضيفا أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية بما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
هانى-سرى-الدين (1)

هاني سري الدين: نحتاج إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا

أكد الدكتور هاني سرى الدين الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري شهد إيجابيات كثيرة خلال الفترة الماضية، أهمها مشروعات البنية التحتية وشبكة التضامن الاجتماعي التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة، أن الطفرة التي تحققت شملت قطاعات الكهرباء والري، والطرق والكباري والمدن الجديدة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي المتماسك الذي حافظ على المسيرة الاقتصادية وقوتها الدافعة. وأشار سري الدين إلى أن التحدي الأول بعد الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح المؤسسي.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير عن ضحية قطار طنطا: «غفل الكمسري وقفز»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كمسري قطار «كفر الزيات– طنطا»، طلب من الشاب أحمد مبروك، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم بمركز الزيات، إظهار الكارنيه الخاص به لتدخينه السجائر، موضحًا أن الكمسري حاول منعه من شرب السجائر إلا أنه صمم على شرب السيجارة. وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بـ«برنامج 90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء اليوم، أن الكمسري قام باستدعاء مندوب الشرطة من أجل عمل محضر لعدم استجابته للأوامر، وبمجرد التفاته للحديث مع المندوب فوجئ بأن الشاب قفز من القطار أثناء دخوله للمحطة، منوهًا بأن سرعة القطار كانت بطيئة.
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