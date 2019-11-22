بيع تذاكر القطارات بالبريد.. تعاون جديد بين النقل والاتصالات

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

تذاكر القطارات

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات. وذكرت وزارة النقل- في بيان اليوم الجمعة- أن الجانبين تباحثا حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية، والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع القادم؛ لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالأكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها، وكذلك سرعة إنجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر القادم، ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد والدفع الإلكتروني عن طريق