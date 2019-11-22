اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بالمحافظات.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

مياه الشرب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية. وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وفي إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء عمليات رقابة دورية، وأخذ عينات مياه عشوائية؛ للتأكد من جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمعايير القياسية العالمية، والتي