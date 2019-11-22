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اليمن: مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
اليمن
اليمن
أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال، كما قامت بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية في مناطق سيطرتها، بما يخدم الفكر المتطرف للمليشيا وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطرًا على مستقبلهم. وقال السعدي في كلمة اليمن بالفعالية التي أقيمت بالأمم المتحدة في نيويورك لإحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم ورفع معاناتهم، برغم الصعوبات التي تمر بها اليمن .
وأشار خلال الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية مع نصوص هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى توقيعها مع الأمم المتحدة في العام 2014 على خطة العمل لمنع استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح، وكذلك التوقيع على
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احتجاجات العراق

قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

قتل متظاهران وأصيب 22، الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، حسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في مواجهات على جسر الأحرار. وقبل ساعات، قال مسؤولون عراقيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد اشتباكات وقعت ليل الخميس، بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وأوضح مسؤولون أمنيون وطبيون إن أحد المحتجين توفي متأثرا بجراحه صباح الجمعة، بعد إصابته في اشتباكات دامية في شوارع بين جسري الأحرار والسنك، ليرفع عدد القتلى إلى 10.
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فضيحة جنسية لسفير قطري.. فشل مع الأم فحاول مع ابنتها

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علم فلسطين

مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية جنوب وشرق نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة عددا من مركبات الفلسطينيين في 3 قرى جنوب وشرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقوا عددا من المركبات. وأضاف دغلس أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وأحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
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4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع

قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، ليلة اليوم الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوبي العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
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رش- ذباب (11)

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالي يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
الحرب-في- سوريا (14)

مقتل 15 مدنيًا جراء انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا ، وأصيب عدد آخر بجراح، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي، والذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من القوات التركية. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة "مركونة " وسط منطقة "كراج" في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي انفجرت، مما أسفر عن مقتل خمسة عشر مدنيا وإصابة آخرين - لم تشر إلى عددهم - بإصابات بعضها خطرة ، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات بمحيط الانفجار.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
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مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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