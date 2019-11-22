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«القاهرة السينمائي» يؤهل أفلامه للمنافسة على «أوسكار 2020»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اعتماد من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدء من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر 2020. بناءً على ذلك الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلاً للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.
وخلال افتتاح النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما، علق محمد حفظي على هذه الخطوة قائلا: "نحن فخورون جدًا بأن ننضم إلى قائمة المهرجانات المؤهلة للأوسكار، ونشكر أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة على دعمها للمهرجان، هذه الخطوة يمكن اعتبارها اعتماد جودة للمهرجان وبرنامج أفلامه السنوي الذي يتكون
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«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهرالجاري.
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«الإيرلندي» مجانا.. فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الافتتاح "الإيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، مجانا لجمهور القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وأكدت إدارة المهرجان، أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي سيبدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم. والفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم: آل باتشينو، جو بيشي، روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
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20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
الفيلم الإيرلندي

قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى
دينا-الشربينى

هؤلاء النجوم يقدمون حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي. الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم؛ خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود، ويشهد العديد من الفعاليات.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
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