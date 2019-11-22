«القاهرة السينمائي» يؤهل أفلامه للمنافسة على «أوسكار 2020»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اعتماد من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدء من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر 2020. بناءً على ذلك الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلاً للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.

وخلال افتتاح النسخة الثانية من أيام القاهرة لصناعة السينما، علق محمد حفظي على هذه الخطوة قائلا: "نحن فخورون جدًا بأن ننضم إلى قائمة المهرجانات المؤهلة للأوسكار، ونشكر أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة على دعمها للمهرجان، هذه الخطوة يمكن اعتبارها اعتماد جودة للمهرجان وبرنامج أفلامه السنوي الذي يتكون