تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الأفيال

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

المنتخب الوطني

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين سيظهر رسميا في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020، إلى جانب الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، المقرر إقامتها اليوم أيضًا.

وفي ما يلي نستعرض التشكيل المتوقع للفراعنة: - حراسة المرمى: محمد صبحي. - خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح. - خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي. - خط الهجوم: مصطفى محمد. وظهر منتخب مصر بشكل رائع فى الدور