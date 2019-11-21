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بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

تتجه الدولة بخطة قوية نحو التحول الرقمي، وهو الأمر الذي يتطلب الاعتماد على خدمات تكنولوجية ذكية، لذلك يشهد بنك قناة السويس عملية تطور ملحوظة في اففروع خلال الفترة الأخيرة
تحرير:أحمد البرماوي ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
افتتاح فرع بنك قناة السويس الذكي
افتتاح فرع بنك قناة السويس الذكي
قام أعضاء مجلس إدارة بنك قناة السويس وبحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الإدارة ومحمد عبد العال وحسين الجريتلى، بافتتاح أول فرع ذكي داخل "مول سيتي ستارز" بمصر الجديدة بالقاهرة وبهذه المناسبة، أعرب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك مؤكداً انه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .
وفى إطار اهتمام البنك بالتوسع الجغرافي والانتشار لجذب شرائح مختلفة من العملاء، ومن هذا المنطلق قام البنك بافتتاح عدد 12 فرعا جديدا خلال العامين الماضيين، وبافتتاح الفرع الحالي يصل إجمالي شبكة الفروع إلى 47 فرعا.كما يتبنى البنك خطه طموحه لميكنة وتطوير كافة فروعه بما يتواكب مع متطلبات العملاء اليومية
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لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

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هل يخرج المستثمر الأجنبي من مصر بعد خفض سعر الفائدة؟

على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو3.5% منذ بداية العام الجاري تزامنا مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن مصر مازالت واجهة جاذبة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (مستثمري الأموال الساخنة).. بحسب خبراء اقتصاديين. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في 26 سبتمبر الماضي لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام. وقفزت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار مقابل 44.9 مليار دولار بنهاية أغسطس.
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019

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4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لراية للتجارة والتوزيع

أعلن قطاع راية للتجارة والتوزيع عن إطلاق عروض موسم Black Friday عبر منصتها الإلكترونية Raya Shop بنسبة تخفيضات كبيرة على عدد من الأجهزة والمنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فيما أعرب المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لقطاع راية للتجارة والتوزيع عن سعادته بالثقة التي تتمتع بها متاجر راية في موسم البلاك فرايدي والذي يبدأ من يوم الجمعة 22 نوفمبر ويستمر حتى الجمعة 30 نوفمبر الحالي، مشيرا أن راية للتجارة والتوزيع تتوقع أن تحقق حجم إيرادات ومبيعات يبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.
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الدولار ينخفض في 4 بنوك.. وقناة السويس أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
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