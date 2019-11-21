بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية
تتجه الدولة بخطة قوية نحو التحول الرقمي، وهو الأمر الذي يتطلب الاعتماد على خدمات تكنولوجية ذكية، لذلك يشهد بنك قناة السويس عملية تطور ملحوظة في اففروع خلال الفترة الأخيرة
تحرير:أحمد البرماوي
٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
افتتاح فرع بنك قناة السويس الذكي
قام أعضاء مجلس إدارة بنك قناة السويس وبحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الإدارة ومحمد عبد العال وحسين الجريتلى، بافتتاح أول فرع ذكي داخل "مول سيتي ستارز" بمصر الجديدة بالقاهرة وبهذه المناسبة، أعرب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك مؤكداً انه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .
وفى إطار اهتمام البنك بالتوسع الجغرافي والانتشار لجذب شرائح مختلفة من العملاء، ومن هذا المنطلق قام البنك بافتتاح عدد 12 فرعا جديدا خلال العامين الماضيين، وبافتتاح الفرع الحالي يصل إجمالي شبكة الفروع إلى 47 فرعا.كما يتبنى البنك خطه طموحه لميكنة وتطوير كافة فروعه بما يتواكب مع متطلبات العملاء اليومية
وفى إطار اهتمام البنك بالتوسع الجغرافي والانتشار لجذب شرائح مختلفة من العملاء، ومن هذا المنطلق قام البنك بافتتاح عدد 12 فرعا جديدا خلال العامين الماضيين، وبافتتاح الفرع الحالي يصل إجمالي شبكة الفروع إلى 47 فرعا.
كما يتبنى البنك خطه طموحه لميكنة وتطوير كافة فروعه بما يتواكب مع متطلبات العملاء اليومية في عصر الموبايل والانترنت وفى نفس الوقت يستهدف البنك في خطته افتتاح عدد ثلاثة فروع خلال عام 2020 ليصبح اجمالي شبكة الفروع خمسون فرع.
وعن الفرع الجديد أشار أنه تم تأسيسه بشكل جذاب يمنح العملاء الراحة النفسية اثناء قيامهم بتأدية خدماتهم ويعتمد على وسائل اتصال تفاعلية سريعة ومتطورة تتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة دون الحاجة للتعامل مع موظف خدمة العملاء داخل الفرع، والفرع مزود بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة، ويشمل أدوات ترفيه وركن خاص بالألعاب الاليكترونية التي تمكن العميل من تمضية وقته دون ملل الانتظار بجانب قسم خاص للضيافة والمشروبات للعملاء ويمكن للعميل انجاز كافة معاملاته خلال دقائق معدودة لآية عملية ( فتح حساب – إيداع – سحب – تحويل ) ويعمل الفرع الجديد 7 أيام في الأسبوع حتى الثامنة مساءً.
كما أشار إلى أنه تم إطلاق حزمة جديدة من البطاقات والتي تنقسم الى بطاقات الخصم المباشر(كلاسيك-بلاتينيوم- تيتانيوم) والبطاقات الائتمانية (كلاسيك-بلاتينيوم-تيتانيوم-البطاقات الائتمانية للشركات) بالإضافة الى البطاقات مسبقة الدفع، بأعلى تقنية تكنولوجية ((Contactless وهي تقنية تتيح الدفع عن بعد كطريقة آمنة للشراء والدفع.
ومن جانبها أعربت إيمان البدراوي رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك عن اعتزازها وفخرها بالتطور الذي يشهده بنك قناة السويس في الفترة الأخيرة وهو ما لمسته من ردود أفعال العملاء خلال تعاملهم داخل فروع البنك، كما يتم العمل على تحديث الانترنت البنكي الذي يتيح الاستعلام والتحويل داخل وخارج البنك من حسابات العملاء، وإطلاق خدمة الموبايل البنكي قريبا والعديد من الخدمات الإليكترونية المختلفة، وأن ما يتم من تطوير يأتي تلبية للطلب المتزايد على خدمات بنك قناة السويس في الفترة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك قناة السويس حقق إجمالي ميزانيه وصل إلى حوالى 50 مليار جنيه فى سبتمبر 2019 بنسبة نمو 5 % وبزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه عن ديسمبر 2018، مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبه 14% لتصل الى 44 مليار جنيه في سبتمبر 2019 مقابل 38.6 مليار جنيه في ديسمبر 2018.
بنك قناة السويس (شركة مساهمة مصرية) أحد المؤسسات المالية المحلية الرائدة ولديه سجل حافل في تقديم الخدمات المصرفية منذ إنشاءه، تأسس البنك عام 1978 كبنك تجاري طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لعام 1974 وتعديلاته، ويقوم بنك قناة السويس بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات و المؤسسات والأفراد وذلك من خلال شبكة فروع البنك التي تضم 46 فرع ومكتب تمثيل في طرابلس فى ليبيا بالإضافة إلى شبكة واسعة من البنوك المراسلة في جميع أنحاء العالم، ويعمل لدى بنك قناة السويس نحو 1253 موظف.