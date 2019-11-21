بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

تتجه الدولة بخطة قوية نحو التحول الرقمي، وهو الأمر الذي يتطلب الاعتماد على خدمات تكنولوجية ذكية، لذلك يشهد بنك قناة السويس عملية تطور ملحوظة في اففروع خلال الفترة الأخيرة

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

افتتاح فرع بنك قناة السويس الذكي

قام أعضاء مجلس إدارة بنك قناة السويس وبحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الإدارة ومحمد عبد العال وحسين الجريتلى، بافتتاح أول فرع ذكي داخل "مول سيتي ستارز" بمصر الجديدة بالقاهرة وبهذه المناسبة، أعرب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك مؤكداً انه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

وفى إطار اهتمام البنك بالتوسع الجغرافي والانتشار لجذب شرائح مختلفة من العملاء، ومن هذا المنطلق قام البنك بافتتاح عدد 12 فرعا جديدا خلال العامين الماضيين، وبافتتاح الفرع الحالي يصل إجمالي شبكة الفروع إلى 47 فرعا.كما يتبنى البنك خطه طموحه لميكنة وتطوير كافة فروعه بما يتواكب مع متطلبات العملاء اليومية