جريمة

إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة غير صالحة بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
كبدة فاسدة - أرشيفية
كبدة فاسدة - أرشيفية
تمكن ضباط ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 29 طن "كبدة " غير صالحة للاستهلاك، إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة آتية من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسى بوزن 29 طنا تقريبًا)، وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاءت بقصد تهريبها إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
بتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالاشتراك مع متخصص الحجر البيطرى وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت جهودها عن عدم صلاحية الرسالة وفقا لتقرير الحجر البيطرى وهيئة سلامة الغذاء بوجود عفن واخضرار فيها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأنها غير مسموح بدخولها البلاد بالحالة الواردة عليها، وقد تم اتخاذ
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حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (1)

الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
سلاح-ومخدرات (5)

سلاح وإستروكس وأيس.. سقوط 6 عناصر إجرامية في الجيزة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، طاردت قوات الشرطة ممثلة في إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، عناصر إجرامية، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحوزته (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 44 طلقة مختلفة الأعيرة) وبمواجهته أمام العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس قطاع الغرب، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.
كمين-شرطه-في-سيناء

إصابة عنصر إجرامي في مطاردة مثيرة بالرصاص بأكتوبر

على مدار فترة ليست بالقصيرة، ظن شابان أن خطتهما الشيطانية لن تنكشف خباياها، وأن سقوطهما في قبضة الشرطة درب من الخيال، فعمدا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالطريق، مستخدمين دراجة نارية، وحضرا من مسقط رأسيهما بإحدى قرى محافظة الفيوم القريبة من محافظة الجيزة، ونفذا واقعة تلو الأخرى غير عابئين بالصرخات السريعة المصحوبة بحسرة ضحاياهما من السيدات، حتى أنهى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مغامراتهما المشبوهة.
سناكس

مباحث التموين تداهم مصنع سناكس مجهولة المصدر بالجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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انهيار-عقار-في الإسكندرية

إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بوسط الإسكندرية

انهار العقار رقم 31 جزئيًا، والكائن بشارع المقدسي بمنطقة العطارين، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين أو ضحايا جراء تلك الانهيار، بينما أصيب سكان العقار والمكون 4 طوابق بحالة من الهلع والفزع نتيجة هذه الانهيار، بينما قررت اللجنة الهندسية التابعة لإدارة حي وسط التعامل الفورى مع الحادث وقررت إدارة الحي إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وذلك حماية للمارة مع بدء عملية إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى مساكن الإيواء العاجل لحين انتهاء عملية الإزالة وتحديد مدى سلامة العقار.
سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب 25 مليون عبوة مستحضرات تجميل ومكملات

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء البحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طنا تقريبا، من المحظور دخولها للبلاد عبر الميناء، ضمن رسالة من أحد الدول الأجنبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم مع المضبوطات والشركة المستوردة لمستحضرات التجميل والفيتامينات.
سجن

ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.
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