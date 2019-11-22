إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة غير صالحة بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

كبدة فاسدة - أرشيفية

تمكن ضباط ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 29 طن "كبدة " غير صالحة للاستهلاك، إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة آتية من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسى بوزن 29 طنا تقريبًا)، وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاءت بقصد تهريبها إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالاشتراك مع متخصص الحجر البيطرى وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت جهودها عن عدم صلاحية الرسالة وفقا لتقرير الحجر البيطرى وهيئة سلامة الغذاء بوجود عفن واخضرار فيها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأنها غير مسموح بدخولها البلاد بالحالة الواردة عليها، وقد تم اتخاذ

بتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالاشتراك مع متخصص الحجر البيطرى وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت جهودها عن عدم صلاحية الرسالة وفقا لتقرير الحجر البيطرى وهيئة سلامة الغذاء بوجود عفن واخضرار فيها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأنها غير مسموح بدخولها البلاد بالحالة الواردة عليها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



