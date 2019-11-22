إصابة عنصر إجرامي في مطاردة مثيرة بالرصاص بأكتوبر

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

دورية أمنية

على مدار فترة ليست بالقصيرة، ظن شابان أن خطتهما الشيطانية لن تنكشف خباياها، وأن سقوطهما في قبضة الشرطة درب من الخيال، فعمدا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالطريق، مستخدمين دراجة نارية، وحضرا من مسقط رأسيهما بإحدى قرى محافظة الفيوم القريبة من محافظة الجيزة، ونفذا واقعة تلو الأخرى غير عابئين بالصرخات السريعة المصحوبة بحسرة ضحاياهما من السيدات، حتى أنهى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مغامراتهما المشبوهة.

فى أثناء مرور ضباط مباحث قسم ثان أكتوبر، اشتبهوا في شابين يجلسان على الرصيف وبجوارهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية عليها 4 حقائب حريمي. بالاقتراب لفحصهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش وفرا هاربين، وبملاحقتهما حاول المتهم الأول إطلاق النار مرة أخرى فأطلقت القوة عيارا أصابه فى فخذه، وتمكنوا من

فى أثناء مرور ضباط مباحث قسم ثان أكتوبر، اشتبهوا في شابين يجلسان على الرصيف وبجوارهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية عليها 4 حقائب حريمي.



بالاقتراب لفحصهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش وفرا هاربين، وبملاحقتهما حاول المتهم الأول إطلاق النار مرة أخرى فأطلقت القوة عيارا أصابه فى فخذه، وتمكنوا من ضبطه، وفر الآخر هاربا.



تبين أن المتهم المضبوط يدعى "ه‍. س"، 18 سنة، عاطل، مقيم بالفيوم، وبحوزته فرد خرطوش و4 طلقات، وبتفتيش الدراجة النارية والحقائب تبين أنها خاصة بـ5 سيدات وبداخلها مبلغ مالي 2300 جنيه، و3 هواتف محمولة.



بمواجهته اعترف باشتراكه مع "م. ع"، 20 سنة، عاطل ومقيم بالفيوم وله معلومات جنائية في قضايا سرقة، وتم ضبطه من خلال مأمورية بالفيوم، واعترف بتكوينه مع المتهم المضبوط تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالدراجة النارية.



