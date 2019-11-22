معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 13 24شبين الكوم 13 24طنطا 13 24دمنهور 14 23الإسكندرية 14 23بلطيم 14 24مطروح 14 22السلوم 12 22سيوة 11 23بورسعيد 17 23دمياط 17 22الزقازيق 13 23الاسماعيلية 10 24السويس 13 24العريش 09 23رفح 09 22رأس سدر 14 23نخل 05 22نويبع 18 24طابا 15 21كاترين 04 18الطور

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 14 22

السلوم 12 22

سيوة 11 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 23

الاسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 23

نخل 05 22

نويبع 18 24

طابا 15 21

كاترين 04 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 10 25

المنيا 10 25

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 14 28

الوادى الجديد 10 28

شلاتين 21 29

أبو رماد 21 28

حلايب 23 28

رأس حدربة 21 27



