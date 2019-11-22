«إنفينكس» تستعد لإطلاق هاتفها الجديد S5 بداية ديسمبر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

Infinix S5

تستعد شركة Infinix للهواتف الذكية، والموجودة في أكثر من 30 سوقا ناشئة حول العالم، لطرح هاتفها الجديد Infinix S5، خلال شهر ديسمبر المقبل، الذي تصفه بأنه سيكون طفرة جديدة في مجال الهواتف الذكية بحسب الخبراء والمتخصصين الذين تمكنوا من تجربة الهاتف وأبدوا رأيهم فيه. ويعد هاتف إنفينكس S5 الجديد هو الجيل الأكثر تطورا في سلسلة S المميزة، إذ أطلقت Infinix خلال الربع الأول من العام الجاري هاتفها المميز إنفينكس S4، الذي لاقى قبولا كبيرا من المستخدمين في مصر، خصوصا فئة الشباب، وحقق مبيعات كبيرة خلال فترة قصيرة؛ لثقة المستهلك المصري في منتجات الشركة.

من جانبه قال هنري بارك، مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt: "يتوقع المستخدمون في مصر المزيد من شركة إنفينكس من خلال هاتفها الجديد Infinix S5"، مؤكدا أن الهاتف الجديد سيأتي بتكنولوجيا أكثر تطورا من الهاتف السابق S4، لينافس بقوة داخل فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المصرية، ولتستمر إنفينكس في

من جانبه قال هنري بارك، مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt: "يتوقع المستخدمون في مصر المزيد من شركة إنفينكس من خلال هاتفها الجديد Infinix S5"، مؤكدا أن الهاتف الجديد سيأتي بتكنولوجيا أكثر تطورا من الهاتف السابق S4، لينافس بقوة داخل فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المصرية، ولتستمر إنفينكس في الوفاء بوعدها للمستهلك المصري بتقديم أحدث تكنولوجيا وبسعر مناسب.



وأشار بارك إلى أن الحجز المسبق لهاتف Infinix S5 في مصر سيبدأ يوم 24 نوفمبر الجاري من خلال Infinix Stores بالمقطم وشارع عبد العزيز بالعتبة، أو "أونلاين" من خلال موقع XMall على الإنترنت: https://eg.xpark.com.

