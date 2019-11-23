البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

إذا كان طفلك يعاني من الجفاف، فإنه يصبح سريع الانفعال وغريب الأطوار مع البكاء باستمرار، ونظرا لأن إطعام الطفل يعد إحدى الطرق لتهدئة الصرخات، فيجب الانتباه لما يأكله

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الأطفال الرضع

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".

يحتاج الأطفال إلى الرعاية والتغذية، خاصة في الشهور الأولى بعد الولادة، ففي السنة الأولى يكون مصدر الغذاء الآمن بالنسبة لهم هو الرضاعة الطبيعية، التى تمد الطفل بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، ومن ثم تكون صحة الطفل جيدة في هذه الفترة، ومع استمرار النمو،