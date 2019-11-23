البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

إذا كان طفلك يعاني من الجفاف، فإنه يصبح سريع الانفعال وغريب الأطوار مع البكاء باستمرار، ونظرا لأن إطعام الطفل يعد إحدى الطرق لتهدئة الصرخات، فيجب الانتباه لما يأكله
يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
يحتاج الأطفال إلى الرعاية والتغذية، خاصة في الشهور الأولى بعد الولادة، ففي السنة الأولى يكون مصدر الغذاء الآمن بالنسبة لهم هو الرضاعة الطبيعية، التى تمد الطفل بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، ومن ثم تكون صحة الطفل جيدة في هذه الفترة، ومع استمرار النمو،
يحتاج الأطفال إلى الرعاية والتغذية، خاصة في الشهور الأولى بعد الولادة، ففي السنة الأولى يكون مصدر الغذاء الآمن بالنسبة لهم هو الرضاعة الطبيعية، التى تمد الطفل بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، ومن ثم تكون صحة الطفل جيدة في هذه الفترة، ومع استمرار النمو، لا يكون وزن الجسم هو المقياس أو المؤشر على كون الطفل يتمتع بصحة جيدة أو لا، فما زالت توجد بعض المشكلات الصحية التي تواجه الأطفال، وأكثرها خطورة هو الجفاف.
يتعرض البالغون للجفاف أيضًا نتيجة النظام الغذائي غير الصحي، أو عدم تناول كميات كافية من المياه، وبعض الحالات ترجع إلى مشكلات مرضية، ولكن الجفاف عند الأطفال يصعب التعرف عليه، وفى ما يلي بعض العلامات التي تظهر على طفلك وتدل على وجود جفاف:
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1- جفاف الفم أو الجلد
واحدة من علامات الجفاف الأكثر وضوحًا هي الجفاف داخل وحول الفم والشفاه والوجه، ما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تشقق الجلد أو تقشيره، إضافة إلى ذلك، ينتج عن الجفاف أيضًا الشعور بحرارة أو برودة أكثر من المعتاد، لذا عند ظهور هذه الأعراض على طفلك، لا بد من تناول لبن على الفور، والحصول على قسط من الراحة.
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2- البكاء بدون دموع
مع نمو الأطفال، يبدؤون في البكاء والصراخ، ولكن يحدث البكاء بدون دموع، ويرجع ذلك إلى أن الماء ينفد من الجسم، ولا يحدث إنتاج للدموع. تعد هذه العلامة دليلا واضحا على أن الجسم يحتاج إلى نظام غذائي خاص، غني بالعناصر الغذائية التي تحتوي على معدلات مناسبة من المياه لحماية طفلك من الجفاف.
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3- حفاظات أقل رطوبة من المعتاد
الآباء الجدد يلاحظون أطفالهم جيدًا، ويعرفون أن الحفاظات تكون رطبة بشكل كبير، ففي الأشهر الستة الأولى، تقوم الأم بتغيير ما يقرب من 5- 6حفاظات لطفلها يوميا، لذا عند حدوث تغير في ذلك، أي إذا قل عدد الحفاظات، فقد لا يحصل الطفل على ما يكفي من الماء والأطعمة المغذية، التي تحتوي على معدلات عالية من الماء، إضافة إلى ذلك، تغير لون البول يعد إحدى العلامات المهمة التي تعني أن طفلك يعاني من الجفاف، خاصة عند تحول لونه إلى الأصفر الداكن.
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4- النوم لفترات طويلة
مثل البالغين، عندما لا يحصل الأطفال على التغذية المناسبة، يميلون إلى الشعور بالإجهاد أكثر من المعتاد، ما يجعلهم يستريحون وينامون، لذا عليك مراقبة روتين نوم طفلك، وهو من أكثر العلامات التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، فمن المحتمل أن يكون النوم الزائد علامة على الجفاف.
إذا كان طفلك يعاني من الجفاف أو الجوع، فإنه يصبح سريع الانفعال بشكل كبير، وغريب الأطوار مع البكاء باستمرار، ولأن إطعام الطفل يعد إحدى الطرق لتهدئة الصرخات، فيجب الانتباه جيدًا لما يأكله، حتى لا يصاب بالجفاف، وإذا لم يتحسن الطفل، فيجب الذهاب للطبيب.
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