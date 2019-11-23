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البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

إذا كان طفلك يعاني من الجفاف، فإنه يصبح سريع الانفعال وغريب الأطوار مع البكاء باستمرار، ونظرا لأن إطعام الطفل يعد إحدى الطرق لتهدئة الصرخات، فيجب الانتباه لما يأكله
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الأطفال الرضع
الأطفال الرضع
يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
يحتاج الأطفال إلى الرعاية والتغذية، خاصة في الشهور الأولى بعد الولادة، ففي السنة الأولى يكون مصدر الغذاء الآمن بالنسبة لهم هو الرضاعة الطبيعية، التى تمد الطفل بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة، ومن ثم تكون صحة الطفل جيدة في هذه الفترة، ومع استمرار النمو،
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تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
الشخير

دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
العيش في الحدائق

العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
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