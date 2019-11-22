ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

كريستيانو رونالدو - ماوريسيو ساري

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".

وأضاف ساري: "في بعض الأوقات، يجب ترك اللاعبين يخرجون غضبهم، والمشكلة التي نواجهها الآن هي أن كريستيانو عقب العودة من التوقف الدولي قال لنا إنه كان على ما يرام خلال المباراة الأولى رفقة البرتغال، ولكن حالته كانت سيئة في اللقاء الثاني". وواصل مدرب يوفنتوس: "قمنا بوضع برنامج خاص لرونالدو، وهدفنا

وأضاف ساري: "في بعض الأوقات، يجب ترك اللاعبين يخرجون غضبهم، والمشكلة التي نواجهها الآن هي أن كريستيانو عقب العودة من التوقف الدولي قال لنا إنه كان على ما يرام خلال المباراة الأولى رفقة البرتغال، ولكن حالته كانت سيئة في اللقاء الثاني".



وواصل مدرب يوفنتوس: "قمنا بوضع برنامج خاص لرونالدو، وهدفنا الآن هو أن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، وكريستيانو لن يكون موجودًا معنا أمام أتالانتا بنسبة 99%، وسيواصل البرنامج الخاص به".



وجاء تعليق ساري بعد أن خرج رونالدو غاضبًا من مباراة ميلان في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، عقب استبداله من قبل ساري للمرة الثانية.



ورغم خروج كريستيانو رونالدو بديلا في آخر مباراتين مع يوفنتوس، فإنه شارك أساسيا مع منتخب البرتغال وسجل 4 أهداف في مواجهتي ليتوانيا ولوكسمبورج.

