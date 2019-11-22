رياضة

ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
كريستيانو رونالدو - ماوريسيو ساري
كريستيانو رونالدو - ماوريسيو ساري
أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".
وأضاف ساري: "في بعض الأوقات، يجب ترك اللاعبين يخرجون غضبهم، والمشكلة التي نواجهها الآن هي أن كريستيانو عقب العودة من التوقف الدولي قال لنا إنه كان على ما يرام خلال المباراة الأولى رفقة البرتغال، ولكن حالته كانت سيئة في اللقاء الثاني".   وواصل مدرب يوفنتوس: "قمنا بوضع برنامج خاص لرونالدو، وهدفنا
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جيرارد-بيكيه

سواريز: «يجب علينا أن نمسك لسان بيكيه بملقاط»

كشف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن بعض الكواليس حول علاقته مع زملائه في النادي الكتالوني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية. وقال سواريز: "تحدث بيكيه عن أن اللاعبين كانوا مستعدين لدفع الأموال من أجل إعادة نيمار؟ عندما يتحدث جيرارد أحيانًا عليك أن تمسك لسانه بملقاط، وبيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، لكن في هذه الحالة هو يعرف ويدرك أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار، لكننا كنا مستعدين للترحيب به أو بأي لاعب ينضم".
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سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
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تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الأفيال

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رونالدو-واسرته

هل تزوج رونالدو وجورجينا سرا في المغرب؟

ذكرت تقارير إيطالية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، ورفيقته جورجينا رودريجيز تزوجا سرا في المغرب. وأشارت صحيفة (نوفيلا 2000) إلى أن حفل الزفاف المزعوم أقيم بعدما حضر الثنائي حفل جوائز (إم تي في) الذي أقيم بمدينة إشبيلية الإسبانية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الحفل حضره عدد قليل من الأقارب والمعارف، وأن الصديق المقرب من كريستيانو، لاعب الكيك بوكسينج المغربي بدر هاري، هو الذي تولى تنظيم الزفاف.
رونالدو وساري

رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
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