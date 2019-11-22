سلاح وإستروكس وأيس.. سقوط 6 عناصر إجرامية في الجيزة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

مواد مخدرة وسلاح

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، طاردت قوات الشرطة ممثلة في إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، عناصر إجرامية، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحوزته (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 44 طلقة مختلفة الأعيرة) وبمواجهته أمام العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس قطاع الغرب، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

وضبطت القوات عنصرا إجراميا سبق اتهامه فى العديد من القضايا، حال وجوده فى منطقة سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش - 44 طلقة مختلفة الأعيرة) واعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار. وألقت القوات القبض على عنصرين إجراميين حال استقلالهما إحدى السيارات

وضبطت القوات عنصرا إجراميا سبق اتهامه فى العديد من القضايا، حال وجوده فى منطقة سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش - 44 طلقة مختلفة الأعيرة) واعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.



وألقت القوات القبض على عنصرين إجراميين حال استقلالهما إحدى السيارات بقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبحوزتهما (كيس يحوى مخدر الأيس "وزن 25 جراما" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما، والمبلغ من حصيلة نشاطهما الإجرامي.



كما أمكن ضبط شخصين حال وجودهما فى منطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهما (75 كيسا يحوى مخدر الإستروكس وزنت 6 كيلوجرامات – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – ميزان حساس).



