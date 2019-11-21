4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لراية للتجارة والتوزيع

اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة وأن الشركة تحقق نموًا في مبيعات الاونلاين يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر
أعلن قطاع راية للتجارة والتوزيع عن إطلاق عروض موسم Black Friday عبر منصتها الإلكترونية Raya Shop بنسبة تخفيضات كبيرة على عدد من الأجهزة والمنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فيما أعرب المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لقطاع راية للتجارة والتوزيع عن سعادته بالثقة التي تتمتع بها متاجر راية في موسم البلاك فرايدي والذي يبدأ من يوم الجمعة 22 نوفمبر ويستمر حتى الجمعة 30 نوفمبر الحالي، مشيرا أن راية للتجارة والتوزيع تتوقع أن تحقق حجم إيرادات ومبيعات يبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.
وأوضح مجاهد أن هذه العائدات تأتي انعكاسًا لثقة العملاء في العلامة التجارية لشركة راية، خاصة وأن العملاء والمستهلكين ينتظرون موسم البلاك فرايدي لاتخاذ قرار الشراء خاصة في أجهزة التليفون المحمول والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك العطور ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات المعروضة على منصة راية شوب
وأوضح مجاهد أن هذه العائدات تأتي انعكاسًا لثقة العملاء في العلامة التجارية لشركة راية، خاصة وأن العملاء والمستهلكين ينتظرون موسم البلاك فرايدي لاتخاذ قرار الشراء خاصة في أجهزة التليفون المحمول والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك العطور ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات المعروضة على منصة راية شوب على شبكة الإنترنت.
أضاف مجاهد، أن اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة وأن الشركة تحقق نموًا في مبيعات الاونلاين يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر مقارنة بباقي شهور العام أما بالنسبة لمبيعات التجزئة والمبيعات التقليدية فتحقق نموا يبلغ 25% عامًا تلو الاخر.
وتابع الرئيس التنفيذي لراية للتجارة والتوزيع قائلًا رغم الثقة وزيادة أعداد مستخدمي الانترنت ومستخدمي الهواتف الذكية إلا أن الدفع عند الاستلام Cash on Delivery مازال يحتل الصدارة في سداد قيمة المشتريات بينما تمثل عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان قرابة 20% من إجمالي المبيعات.
وعن القطاعات التي تعمل راية للتجارة والتوزيع من خلالها أوضح مجاهد أنها تضم أربعة قطاعات رئيسية، الأول قطاع التوزيع ويضم تحت مظلته الهواتف والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة التكنولوجية، أما القطاع الثاني هو البيع بالتجزئة وتمتلك الشركة 40 فرع تحت اسم راية و75 فرع فرانشايز لعلامات تجارية عالمية مثل سامسونج وهواوي واتصالات، ويعتبر الصيانة وخدمات ما بعد البيع هي القطاع الثالث في الشركة حيث تقدم من خلاله الشركة خدماتها لأكثر من 25 الف مستهلك شهريًا.
وأضاف مجاهد أن الاعمال الدولية التي تقوم بها راية للتجارة والتوزيع في بعض الأسواق الواعدة كالدول الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا تمثل القطاع الرابع في الشركة ويوجد لدى راية للتجارة بنيجيريا اثنتي عشر ألف عميل شهريا من خلال تسعة منافذ بيع بالتجزئة و تسعة عشر مركزا لخدمة ما بعد البيع والصيانة.
وتعد راية نيجيريا هي الآن موزع للهواتف المحمولة للعديد من العلامات التجارية البارزة من خلال شبكة توزيع تغطي اثني عشر ولاية.
ويوفر مائة وخمسين متخصص وهى تجربة فريدة ومميزة لعملائنا وأجهزة وخدمات عالية الجودة.
نحن نعمل على التوسع في أعمالنا ونتطلع إلي المزيد من الشراكات المثمرة والوصول إلى أفاق بعيدة ودخول أسواق جديدة.
وقد امتدت توسعاتنا لتمتد إلى الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة ووسط شرق القارة الإفريقية في نيجيريا وتنزانيا.
وأشار إلى أنه مع نمو أعمال الشركة وتوسعاتها الداخلية والخارجية تتجه الشركة إلى فتح باب التوظيف بها ومن المتوقع أن تصل أعداد العاملين براية للتجارة والتوزيع إلى 1150 خلال العام المقبل.
وأوضح باسم مجاهد أن راية قامت بتركيب خط إنتاج لتصنيع الغسالات الأوتوماتيك، لدى شركة محلية – فضلت عدم ذكر اسمها- بقيمة 4 ملايين يورو بالتعاون مع سامسونج العالمية، وأن نسبة المكون المحلى المستهدفة فى الغسالات تصل إلى %60، وتحمل العلامة التجارية لسامسونج تحت شعار صنع فى مصر، مشيرًا إلى أن سبب تأخير إطلاق المنتج هو سن الحكومة عدد من القوانين الخاصة بالمكون المحلى.