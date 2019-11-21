4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لراية للتجارة والتوزيع

اتجاه العملاء نحو التجارة الإلكترونية يزيد من التعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت خاصة وأن الشركة تحقق نموًا في مبيعات الاونلاين يصل إلى أكثر من 200% خلال شهر نوفمبر

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

راية للتجارة والتوزيع

أعلن قطاع راية للتجارة والتوزيع عن إطلاق عروض موسم Black Friday عبر منصتها الإلكترونية Raya Shop بنسبة تخفيضات كبيرة على عدد من الأجهزة والمنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فيما أعرب المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لقطاع راية للتجارة والتوزيع عن سعادته بالثقة التي تتمتع بها متاجر راية في موسم البلاك فرايدي والذي يبدأ من يوم الجمعة 22 نوفمبر ويستمر حتى الجمعة 30 نوفمبر الحالي، مشيرا أن راية للتجارة والتوزيع تتوقع أن تحقق حجم إيرادات ومبيعات يبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.

وأوضح مجاهد أن هذه العائدات تأتي انعكاسًا لثقة العملاء في العلامة التجارية لشركة راية، خاصة وأن العملاء والمستهلكين ينتظرون موسم البلاك فرايدي لاتخاذ قرار الشراء خاصة في أجهزة التليفون المحمول والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك العطور ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات المعروضة على منصة راية شوب