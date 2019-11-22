الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

جانب من الحادث

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.

وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط المشار إليه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، من بينهم مزارع "مالك قطعة الأرض"، يقيمون

وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط المشار إليه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.



توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، من بينهم مزارع "مالك قطعة الأرض"، يقيمون بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، ومركز شرطة منفلوط بأسيوط.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات فى محل إقامة كل منهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختباؤهم فيها، وأسفرت الجهود عن ضبط 7 منهم، أرشدوا عن السيارة (النقل) المستخدمة فى الواقعة والخاصة بأحدهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.







