جريمة

الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط المشار إليه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، من بينهم مزارع "مالك قطعة الأرض"، يقيمون
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سلاح-ومخدرات (5)

سلاح وإستروكس وأيس.. سقوط 6 عناصر إجرامية في الجيزة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، طاردت قوات الشرطة ممثلة في إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، عناصر إجرامية، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحوزته (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 44 طلقة مختلفة الأعيرة) وبمواجهته أمام العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس قطاع الغرب، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.
كمين-شرطه-في-سيناء

إصابة عنصر إجرامي في مطاردة مثيرة بالرصاص بأكتوبر

على مدار فترة ليست بالقصيرة، ظن شابان أن خطتهما الشيطانية لن تنكشف خباياها، وأن سقوطهما في قبضة الشرطة درب من الخيال، فعمدا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالطريق، مستخدمين دراجة نارية، وحضرا من مسقط رأسيهما بإحدى قرى محافظة الفيوم القريبة من محافظة الجيزة، ونفذا واقعة تلو الأخرى غير عابئين بالصرخات السريعة المصحوبة بحسرة ضحاياهما من السيدات، حتى أنهى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مغامراتهما المشبوهة.
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إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة غير صالحة بالإسكندرية

تمكن ضباط ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 29 طن "كبدة " غير صالحة للاستهلاك، إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة آتية من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسى بوزن 29 طنا تقريبًا)، وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاءت بقصد تهريبها إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
سناكس

مباحث التموين تداهم مصنع سناكس مجهولة المصدر بالجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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ارتفاع وفيات حادث خط البترول بإيتاي البارود إلى 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
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القبض على المتهم بمحاولة سرقة خط البترول في إيتاي البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قوات أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية، مشيرًا إلى أن المتهم تم التحفظ عليه حاليًا لدى قوات الأمن، مؤكدًا على أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل نهائي. وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالتين وفاة، بينما أصيب 11 آخرين، بجروح من الدرجة الأولى.
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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حريق «ترعة المواسير» بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، بحروق بسبب اشتعال النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، بعد تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر خلال عملية سرقة، مساء اليوم، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي. ?
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حريق هائل بسبب تسريب بخط بترول وقطع الكهرباء عن إيتاي البارود

اشتعلت النيران في ترعة عزبة المسامير بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، بعد تسرب مواد بترولية من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول بالمجاري المائية، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو أي إصابات حتى الآن، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي.
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