سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

بوجبا

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".

وعن صدمته من قرار تعيين مورينيو، وعما إذا كان يشعر بالضغط بعد إقالة بوكيتينو، قال: "في كرة القدم، لا يمكن أن تشعر بالصدمة، يجب التركيز على أنفسنا فقط، الأمر لا يزعجني على الإطلاق، حظيت بأفضل وظيفة في العالم، يجب عليَّ التركيز فى عملي في مانشستر يونايتد". وفي ما يخص إصابات الفريق، قال أولي: "سيغيب ماكتوميناي

وعن صدمته من قرار تعيين مورينيو، وعما إذا كان يشعر بالضغط بعد إقالة بوكيتينو، قال: "في كرة القدم، لا يمكن أن تشعر بالصدمة، يجب التركيز على أنفسنا فقط، الأمر لا يزعجني على الإطلاق، حظيت بأفضل وظيفة في العالم، يجب عليَّ التركيز فى عملي في مانشستر يونايتد".



وفي ما يخص إصابات الفريق، قال أولي: "سيغيب ماكتوميناي لمدة أسبوعين بسبب الإصابة في الكاحل، كما نعاني من إصابة كل من روخو وبوجبا، إلا أننا استعدنا خدمات تاونزيبي ولوك شاو وماتيتش".



وعن عودة بول بوجبا، قال أولي: "بول أجرى اختبارًا وفحوصات مع بداية فترة التوقف الدولي ولم يتعافَ بصورة نهائية بعد، غاب عن الملاعب منذ 6 أو 7 أسابيع، ومن ثم يجب عليه العودة تدريجيا، ونأمل أن نشاهده مرة أخرى في 2019".

