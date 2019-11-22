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قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

تحرير:التحرير ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
العراق
العراق
قتل متظاهران وأصيب 22، الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، حسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في مواجهات على جسر الأحرار. وقبل ساعات، قال مسؤولون عراقيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد اشتباكات وقعت ليل الخميس، بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وأوضح مسؤولون أمنيون وطبيون إن أحد المحتجين توفي متأثرا بجراحه صباح الجمعة، بعد إصابته في اشتباكات دامية في شوارع بين جسري الأحرار والسنك، ليرفع عدد القتلى إلى 10.
كما قال المسؤولون، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن أكثر من 100 شخص أصيبوا في الأحداث.ومن جهة أخرى، أعاد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، تأكيد الدعوات للأحزاب السياسية لتمرير قوانين الإصلاح الانتخابي والاستجابة لمطالب المحتجين.وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء، إن المرجع
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شبكة-دعارة

فضيحة جنسية لسفير قطري.. فشل مع الأم فحاول مع ابنتها

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، الجمعة، عن تورط سفير قطري لدى لندن في محاولة إجبار سيدة بريطانية في الخمسينيات من عمرها، على ممارسة الجنس وتنظيم حفلات جماعية للرذيلة. وأضافت الصحيفة أن مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن، تدعى ديان كينغسون (58 عاما)، وهي بريطانية نشأت في اليمن، أبلغت المحكمة كيف حاول السفير "فهد.ال" الضغط عليها مرارا من أجل ممارسة الجنس معا، قبل عام 2014. وقالت كينغسون إنه "بعدما رفضت ممارسة الجنس معه، كثف الدبلوماسي جهوده على محاولة ممارسة الجنس مع ابنتها البالغة (19 عاما) حينها، بحسب "سكاي نيوز عربية".
علم فلسطين

مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية جنوب وشرق نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة عددا من مركبات الفلسطينيين في 3 قرى جنوب وشرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقوا عددا من المركبات. وأضاف دغلس أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وأحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
الحرب-في-اليمن (1)

اليمن: مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال، كما قامت بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية في مناطق سيطرتها، بما يخدم الفكر المتطرف للمليشيا وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطرًا على مستقبلهم. وقال السعدي في كلمة اليمن بالفعالية التي أقيمت بالأمم المتحدة في نيويورك لإحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم ورفع معاناتهم، برغم الصعوبات التي تمر بها اليمن .
احتجاجات العراق

4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع

قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، ليلة اليوم الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوبي العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
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احتجاجات العراق

إصابة 30 متظاهرًا في اشتباكات مع قوات الأمن بالعراق

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي. وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين، مشيرة إلى وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين. وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية، قد تمكنت صباح اليوم، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.
نفجير في العراق

اغتيال ناشط مؤيد للتظاهرات العراقية ببغداد

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، السبت، باغتيال ناشط ميداني داعم للتظاهرات في حي الحرية ببغداد. واستعاد المتظاهرون العراقيون، السبت، السيطرة بالكامل على ساحة الخلاني وجسر السنك المؤدي إلى السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، بينما منع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البلاد. وجاءت استعادة السيطرة على هذين الموقعين الحيويين وسط بغداد، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب العراقية منهما، وذلك بعد أسبوع من سيطرتها عليهما وطرد المتظاهرين منهما وإغلاق ساحة الخلاني بالكتل الخرسانية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
مكان-سقوط-الصاروخ

العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
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