دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى؛ لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الشخير

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.

إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى، وذلك لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي وقت المرض والقيام بوظائفه الأساسية، ومن ثم يؤثر فى قدرة الذاكرة على القيام بعملها، وانتظام عملية التمثيل الغذائي. كما أن أولئك الذين لا يحصلون على