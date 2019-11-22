دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى؛ لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي
الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة.
ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى، وذلك لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي وقت المرض والقيام بوظائفه الأساسية، ومن ثم يؤثر فى قدرة الذاكرة على القيام بعملها، وانتظام عملية التمثيل الغذائي.
كما أن أولئك الذين لا يحصلون على
إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى، وذلك لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي وقت المرض والقيام بوظائفه الأساسية، ومن ثم يؤثر فى قدرة الذاكرة على القيام بعملها، وانتظام عملية التمثيل الغذائي.
كما أن أولئك الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من الراحة هم عرضة لارتكاب المزيد من الأخطاء، والتفكير ببطء، وانخفاض مستوى الإنتاجية، كما يجب أخذ الشخير على محمل الجد، لأن هذه المشكلة سيكون لها تأثير فى العلاقة بين الزوجين.
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عندما يشخر زوجك تستيقظين لإيقافه، فغالبا ما تشعرين بالانزعاج وهو يشعر بذلك، ما يقلل من قوة علاقتكما معا، كما أن الجو السلبي في المنزل يمكن أن يؤدي إلى التوتر والالتهابات وتغيرات الشهية وحتى ضعف الجهاز المناعي الذي يسببه الجدل المستمر.
أجرت جامعة كوينز في كندا دراسة للعثور على آثار الشخير في السمع، وذلك باستخدام 4 أزواج، تعرض منهم شخص واحد لتوقف التنفس فى أثناء النوم، واكتشفوا أن الشركاء عانوا من أضرار في السمع تعادل النوم بجانب آلة صناعية، خاصة في الأذن الأقرب إلى مصدر الشخير، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى الخرف وأمراض القلب ومشكلات في الكليتين.
وفي دراسات سابقة، وجد الباحثون أنه في كل مرة يدخل فيها الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس فى أثناء النوم في نوبة شخير، فإن الحلق لديهم يتقلص لحجب مجرى الهواء، وهو ما يتسبب في منع وصول الأكسجين بشكل كاف إلى الدماغ، ويعتقد الباحثون أن ذلك قد يدمر المادة الرمادية الموجودة في أحد أجزاء الدماغ المهمة لتسجيل الذكريات.
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كما أوضحت ميليندا جاكسون، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن مشكلة توقف التنفس فى أثناء النوم قد تضعف قدرة الدماغ على تشفير أو دمج أنواع معينة من ذكريات الحياة؛ ما يُصَعِّب على الناس تذكر تفاصيل من الماضي.
هناك بعض الحلول التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من الشخير وتحسين علاقتك بزوجك، يمكنك التعرف عليها:
فتح ممرات الأنف
عندما تكون ممرات الأنف مفتوحة تسمح للهواء بالتحرك، ولكن كلما كنت تعاني من انسداد الأنف بسبب البرد أو أي مشكلات أخرى، فالممرات الأنفية تضيق وتزداد سرعة تدفق الهواء، وهذا يعمل على الشخير، ولكن الاستحمام الساخن قبل الذهاب للنوم يمكن أن يساعد في فتح ممرات الأنف، كما يمكنك الاحتفاظ بزجاجة تحتوي على المياه المالحة في الحمام لشطف أنفك بها.
تغيير الوسائد
إذا كانت وسادتك غير نظيفة وتحمل ما يصيبك بالحساسية فإن هذا يسبب الشخير، حيث يتراكم عث الغبار على الوسائد، ما يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية يمكن أن تؤدي إلى الشخير؛ لذا ضع الوسادة في الهواء والشمس كل أسبوعين.
اشرب ماءً كثيرا
تناولك الكثير من السوائل يقضي على الجفاف الذي يسبب الشخير، ووفقا لمعهد الطب فإن النساء يحتجن إلى نحو 11 كوبا من الماء في اليوم، والرجال يحتاجون إلى نحو 16 كوبا.