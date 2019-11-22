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دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى؛ لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الشخير
الشخير
الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
إذا كنت بالفعل تخلد إلى النوم بجانب شخص يشخر، فعليك التفكير في الأمر مرة أخرى، وذلك لأن انعدام القدرة على النوم قد يؤثر بشكل كبير فى قدرة الجسم على التعافي وقت المرض والقيام بوظائفه الأساسية، ومن ثم يؤثر فى قدرة الذاكرة على القيام بعملها، وانتظام عملية التمثيل الغذائي. كما أن أولئك الذين لا يحصلون على
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العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
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دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".
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اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

غالبا ما يتعرض الكثير منا لمشكلات صحية، أو يُصاب أحد أفراد الأسرة بآلام في القلب وقد يصل الأمر إلى الإغماء، فتحتاج إلى طلب المساعدة خوفا من فقدان حياة المصاب، فيفاجئك الطبيب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية للشخص المريض. يستخدم اسم النوبة القلبية كمصطلح لمشكلة مفاجئة حدثت بالقلب، ومع ذلك هناك فرق مهم بين النوبة القلبية والسكتة القلبية يجب التعرف عليه من أجل إنقاذ الحياة وعدم التعرض للموت، فالنوبة القلبية هي مشكلة في الدورة الدموية والسكتة القلبية مشكلة كهربائية، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
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كيف يحمي جسمك نفسه؟.. التثاؤب ينظم درجة حرارة المخ

بين كل الأوجاع والأمراض في الحياة اليومية، قد يبدو أن جسمك يفشل في مقاومتها بمفرده في كثير من الأحيان، لكن في الحقيقة هناك مغزى أبعد لا تدركه، وذلك لأن تلك الآلام والأعراض الغريبة التي تظهر عليك دليل على أن جسمك أكبر حامي لك. من تنظيم درجة حرارة أعضاءك إلى طرد البكتيريا من أذنيك وعينيك، يعمل جسمك باستمرار لإبقائك في حالة جيدة، لذا هل ترغب في معرفة المزيد حول رموشك واظافرك ووظيفتهما، وكيف يحمي جسمك نفسه؟.. تعرف على التفاصل وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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أين تذهب الدهون التي تفقدها من جسمك؟

يعتقد أخصائي التغذية أنه عند ممارسة التمارين الرياضية وحرق الدهون، يتم استخدام ما تم حرقه كوقود للطاقة أو الحرارة، ولكن يبقى السؤال.. أين يذهب المنتج الثانوي أو يهدر رد الفعل الأيضي؟ كشفت الأبحاث أنه عندما يكسر جسمك الجزيئات التي تشكل خلايا الدهون في جسمك، فإن الذرات الموجودة لا تتوقف عن الوجود، حيث أوضح كل من روبن ميرمان، عالم فيزياء، وأندرو براون، عالم الكيمياء الحيوية المتخصص في الدهون، أن حساباتهم تكشف أن فقدان الوزن يحدث عن طريق التنفس، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
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تناول هذه المشروبات قبل النوم لحرق دهون البطن

في بعض الأحيان، تحتاج إلى جهد كبير لتقليل دهون البطن، ولكن هل تستطيع مقاومة الأطعمة التي تحبها والتخلص من عاداتك السيئة؟ في زحمة الحياة والمهام اليومية التي لا تنتهي، غالبا ما تبحث عن طرق بسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود لجعل بطنك مسطحًا. من المهم أن تعرف أنه تم ربط الدهون الزائدة في البطن بأمراض مخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والخرف، بمعنى آخر، إذا كنت لا تأخذ الوقت الكافي للاهتمام بصحتك، فقد تتخلى عنك في وقت لا تتوقعه. هناك وصفات سهلة تساعدك على حرق دهون البطن فى أثناء النوم، فهي توفر لك دَفعة بجانب عاداتك الصحية.
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«الأرق».. أخطاء ترتكبها عند إصابتك بالتهاب المفاصل

يعد ألم التهاب المفاصل الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص، ويندرج تحته التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب في الركبة. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل هو الآن السبب الرئيسي فى الإعاقة، لذا تعد معالجة الألم الأولوية، وذلك لأن الإدارة الفعالة لآلام التهاب المفاصل لن تساعد فقط في تقليل الانزعاج الحالي وزيادة الحركة، بل يمكن أن تساعد في منع تفاقم الحالة في المستقبل، ومع ذلك هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها ويمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية الحياة.
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