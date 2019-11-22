سواريز: «يجب علينا أن نمسك لسان بيكيه بملقاط»

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

بيكيه

كشف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن بعض الكواليس حول علاقته مع زملائه في النادي الكتالوني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية. وقال سواريز: "تحدث بيكيه عن أن اللاعبين كانوا مستعدين لدفع الأموال من أجل إعادة نيمار؟ عندما يتحدث جيرارد أحيانًا عليك أن تمسك لسانه بملقاط، وبيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، لكن في هذه الحالة هو يعرف ويدرك أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار، لكننا كنا مستعدين للترحيب به أو بأي لاعب ينضم".

وتابع مهاجم برشلونة: "العلاقة مع جريزمان؟ إنها مذهلة، لكن أحيانًا يساء فهم بعض الأمور، ميسي رحب بأنطوان كثيرا، مثلي أنا وبيكيه، كما قال ميسي قبل عام إن جريزمان لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أثنى عليه بالفعل". وأردف لويس سواريز: "جريزمان لديه علاقة رائعة مع زملائنا الفرنسيين، ويبقى معهم

وتابع مهاجم برشلونة: "العلاقة مع جريزمان؟ إنها مذهلة، لكن أحيانًا يساء فهم بعض الأمور، ميسي رحب بأنطوان كثيرا، مثلي أنا وبيكيه، كما قال ميسي قبل عام إن جريزمان لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أثنى عليه بالفعل".



وأردف لويس سواريز: "جريزمان لديه علاقة رائعة مع زملائنا الفرنسيين، ويبقى معهم طوال الوقت ويكون معنا أحيانًا، ولكن ليس صحيحًا أننا لا نتحدث معه".



واستطرد مهاجم برشلونة: "تحدث البعض عن أنني أتحدث أقل أو أكثر مع ميسي، لكن الوضع مع ليو مثل معاملة باقي الزملاء، كما أن البرغوث يتعامل بشكل جيد للغاية مع الجميع، وهذا ما ننتظره منه".



وأتم لويس سواريز: "عقب الاعتزال؟ قد نبقى للعيش في برشلونة، لأن عائلتي سعيدة هنا للغاية. نحن سعداء في هذه المدينة".

