«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

"الأيرلندي" قصة ملحمية عن الجريمة المنظمة في أمريكا، مقتبسة من رواية "سمعت أنك تطلي المنازل" للكاتب تشارلز برانت، والتي تستعرض صعود عصابات الجريمة المنظمة في أمريكا

تحرير:إسراء زكريا ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهرالجاري.

"الأيرلندي" قصة ملحمية عن الجريمة المنظمة في أمريكا، مقتبسة من رواية "سمعت أنك تطلي المنازل" للكاتب تشارلز برانت، والتي تستعرض صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية.وتدور أحداث الفيلم حول أحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأمريكي المعاصر، وهي اختفاء