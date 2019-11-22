الشرطة تداهم مقر شركة تبث 18 قناة مُخلة بالآداب

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

قناة فضائية - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، لا سيما الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إذ وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد قيام صاحب شركة وشقيقه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإدارة شركة للقنوات الفضائية، وإنشاء وبث 18 قناة متنوعة ومثلها مُخلة بالآداب، وسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.

يتم تسويق المنتج من خلال جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات، وبيعه بمبلغ 750 جنيها، وتطبيق يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيها، وتوزيع المنتجات من خلال شركات الشحن وتحويل الأموال، وبلغ عدد العملاء نحو 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات

يتم تسويق المنتج من خلال جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات، وبيعه بمبلغ 750 جنيها، وتطبيق يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيها، وتوزيع المنتجات من خلال شركات الشحن وتحويل الأموال، وبلغ عدد العملاء نحو 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمقر الشركة وضبطهما، بجانب ضبط 6 موظفين والأدوات والأجهزة المستخدمة (2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد، وكميات كبيرة من الملصقات الخاصة بالعلامة التجارية للشركة المشار إليها، وأدوية تخسيس ومكملات غذائية يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة، إضافة إلى إيصالات التحويلات المالية للشركة).



بمواجهة مالكي الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص وبث الأفلام المخلة بالآداب من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة.



