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بيرميوم تصدر أول عملية توريق في مصر بـ167 مليون جنيه

السندات تحصل على أعلى تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، ويتم التوريق على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
بول أنطاكي- بريميوم كارد
بول أنطاكي- بريميوم كارد
أعلنت شركة بيرميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وهي أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي بحجم أعمال يبلغ مليار جنيه، عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه، وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
وسوف تتم عملية التوريق على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.وحصل الطرح على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط
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مصنع-بتروكيماويات .(4)

لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
البنك-المركزي-الامريكى (1)

هل يخرج المستثمر الأجنبي من مصر بعد خفض سعر الفائدة؟

على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو3.5% منذ بداية العام الجاري تزامنا مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن مصر مازالت واجهة جاذبة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (مستثمري الأموال الساخنة).. بحسب خبراء اقتصاديين. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في 26 سبتمبر الماضي لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام. وقفزت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار مقابل 44.9 مليار دولار بنهاية أغسطس.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
افتتاح فرع بنك قناة السويس

بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

قام أعضاء مجلس إدارة بنك قناة السويس وبحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الإدارة ومحمد عبد العال وحسين الجريتلى، بافتتاح أول فرع ذكي داخل "مول سيتي ستارز" بمصر الجديدة بالقاهرة وبهذه المناسبة، أعرب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك مؤكداً انه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 50% إعفاء لمُصدِرى السندات الخضراء

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة - في اجتماعه الأخير- على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون نصف فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلا من واحد فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصف فى الألف من قيمة الأصدر حال الاكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء. قال رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأتى فى اطار استكمال منظومة اصدار السندات الخضراء فى مصر.
هيئة-الرقابة-المالية

مصر الـ57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
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