السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

شريف عرفة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.

أبرز تصريحات "عرفة": 1- سعيد جدا بتكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي، ومن الممكن أن أعطيهم نسخة مميزة من فيلم الإرهاب والكباب لم تطرح في أي مكان، وجائزة فاتن حمامة مهمة جدا بالنسبة لي، وفي إحدى المرات هاتفتني وهي رئيسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة، لأنها رأت فيلم "يا مهلبية"، وأستغل تلك الفرصة لأشكر الفنانة