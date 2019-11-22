تفاصيل جلسة غريب ورمضان مع نجوم الفراعنة قبل النهائي

تحرير:كريم أحمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

شوقي غريب

عقد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ورمضان صبحي قائد الفراعنة، جلسات خاصة مع اللاعبين خلال الأيام الماضية. ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر. وأكد غريب ورمضان للاعبين ضرورة السعي لحصد اللقب وعدم الاكتفاء بمجرد الصعود للأولمبياد، وشدد غريب ورمضان على أن سقف طموح الجماهير ارتفع بعدما وصل الفريق للنهائي، وأشارا إلى ضرورة الفوز باللقب اليوم على حساب كوت ديفوار.

وظهر منتخب مصر بشكل رائع فى الدور الأول من البطولة، إذ تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة، ثم اكتسح منتخب جنوب إفريقيا (3-0) في الدور نصف النهائي. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها هو الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964،

وظهر منتخب مصر بشكل رائع فى الدور الأول من البطولة، إذ تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة، ثم اكتسح منتخب جنوب إفريقيا (3-0) في الدور نصف النهائي.



ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها هو الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964، بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.



وتصدّر كوت ديفوار ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، والتي ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا، حيث حصد ست نقاط، ثم تغلب الأفيال على غانا في الدور نصف النهائي بفضل ركلات الترجيح (3-2) بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي (2-2)، ليحقق حلمه بالتأهل للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه بعد أن شارك فى أولمبياد العاصمة الصينية بكين عام 2008، وحصل على المركز السادس آنذاك.