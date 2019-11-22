رياضة

تفاصيل جلسة غريب ورمضان مع نجوم الفراعنة قبل النهائي

تحرير:كريم أحمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
شوقي غريب
شوقي غريب
عقد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ورمضان صبحي قائد الفراعنة، جلسات خاصة مع اللاعبين خلال الأيام الماضية. ويحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر. وأكد غريب ورمضان للاعبين ضرورة السعي لحصد اللقب وعدم الاكتفاء بمجرد الصعود للأولمبياد، وشدد غريب ورمضان على أن سقف طموح الجماهير ارتفع بعدما وصل الفريق للنهائي، وأشارا إلى ضرورة الفوز باللقب اليوم على حساب كوت ديفوار.
وظهر منتخب مصر بشكل رائع فى الدور الأول من البطولة، إذ تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة، ثم اكتسح منتخب جنوب إفريقيا (3-0) في الدور نصف النهائي. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها هو الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964،
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جنوب افريقيا

جنوب إفريقيا تقتنص بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرافق منتخب البافانا بافانا منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى الأولمبياد، وصعد المنتخبان المصري والإيفواري طرفا النهائي، بعد أن فازت مصر على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح.
ايرنيستو-فالفيردي (1)

فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على الانتقادات الموجهة مؤخرًا للاعبيه، أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وذلك أثناء المؤتمر التحضيري لمباراة برشلونة القادمة . وقال فالفيردي عن إمكانية الاعتماد على لاعبه السنغالي موسى واجي : "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب، هو جاهز ولعب في الموسم الماضي " وتابع عن راكتيتش خط وسط الفريق الكتالوني: " ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".
رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
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شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
مصر الأولمبي

نجم الفراعنة: الأولمبياد حلم.. ولا أحد يريد الخسارة

يرى أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب الوطني مؤهل للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك حسبما أفاد فى المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الكاميرون، المقامة غدًا الخميس. وأضاف أسامة جلال: "تأكد صعودنا لا يعني أننا سنفرط في مباراة الكاميرون، البطولة على ملعبنا ومن المهم تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والاستمرار في استاد القاهرة بنصف النهائي.. ومؤهلون للفوز بالبطولة على ملعبنا والفوز على أي منافس، والكاميرون يؤدي بصورة جماعية ويمتلك مدربا مميزا ونجما كبيرا وهو ريجوبيرت سونج، ولكن علينا أن نظهر بشكل قوي غدا".
أسامة جلال

أسامة جلال: لا بديل عن الفوز أمام الكاميرون

أكد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غدا الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، للفوز ولا بديل عن ذلك لاستمرار تصدر المجموعة والبقاء للعب على استاد القاهرة. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون، وأضاف أسامة جلال فى المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "اللاعبون تعهدوا على تقديم كرة جيدة والفوز، وأعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وإسعادهم، والقادم سيكون صعبا فى الدور قبل النهائى ولكننا مستعدون".
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقى غريب للجماهير: «تعالوا ومش هانخذلكم»

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه سعيد بالحضور الجماهيرى فى مباراة مالي وازدياد العدد فى اللقاء الثاني أمام غانا، كما يطمع غريب فى الزيادة فى المباريات المقبلة، فى إطار المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا على استاد القاهرة، وقال شوقى غريب للجماهير: "تعالوا ومش هانخذلكم.. ومباراة غانا كانت أفضل دليل على ذلك، بتقديم كرة تليق بمصر والفوز وتصدر المجموعة".
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