رياضة

البلدوزر أوفرهم حظا.. صراع سداسي على جائزة الهداف

تحرير:كريم أحمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
يشهد لقاء المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، التي تختتم اليوم الجمعة، صراعا سداسيا للتربع على عرش الهدافين في النسخة التي شهدت تسجيل 28 هدفا في 14 مباراة بمعدل هدفين في كل مباراة. ويبدو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، الأوفر حظا لإنهاء السباق لصالحه بتربعه في الصدارة برصيد 4 أهداف بدأها أمام مالي بضربة رأس في الجولة الأولى، ثم كرر السيناريو أمام غانا في الجولة الثانية، وتمكن من تسجيل ثنائية أمام الكاميرون في الجولة الثالثة.
الثنائي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، جناحا الأهلي والإسماعيلي، سجل كل منهما هدفين، ولديهما فرصة لمزاحمة زميلهما مصطفى محمد على الصدارة، إذ سجل الأول هدفيه في شباك غانا في الدور الأول وجنوب إفريقيا في نصف النهائي الذي شهد توقيع مجدي ثنائية في شباك الحارس دارين جونسون. مع ثنائي "الفراعنة" يملك الإيفواري
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جنوب افريقيا

جنوب إفريقيا تقتنص بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرافق منتخب البافانا بافانا منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى الأولمبياد، وصعد المنتخبان المصري والإيفواري طرفا النهائي، بعد أن فازت مصر على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح.
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فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على الانتقادات الموجهة مؤخرًا للاعبيه، أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وذلك أثناء المؤتمر التحضيري لمباراة برشلونة القادمة . وقال فالفيردي عن إمكانية الاعتماد على لاعبه السنغالي موسى واجي : "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب، هو جاهز ولعب في الموسم الماضي " وتابع عن راكتيتش خط وسط الفريق الكتالوني: " ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".
رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
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شوقي غريب

شوقي غريب: لم أستقر على تشكيل مواجهة الكاميرون

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لم يستقر حتى الآن على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الكاميرون المقبلة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بأنه سيعقد اجتماعا بالجهاز الفني للفريق اليوم لتحديد التشكيلة المناسبة وما إذا كانت هناك تغييرات من عدمها خلال المباراة المرتقبة. وقال شوقي غريب، إنه إذا كانت هناك تغييرات في التشكيل لن تكون على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق وبما يخلق نوعا من التوازن.
شوقي غريب

غريب: لم نصل للهدف المحدد.. والجمهور سبب عبور غانا

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن مباراة الكاميرون، ستكون مهمه لأن المنتخب لم يصل للهدف المحدد له خاصة أن مصلحة الفراعنة أن نكون أول المجموعة واللعب على استاد القاهرة. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميرون على استاد القاهرة يوم الخميس في الثامنة مساء، وصرح شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلا: "سعيد بحضور الجماهير خاصه وإن مباراة غانا شهدت كثيرا من الحضور الجماهيري، وهو ما أدى إلى سيطرتنا على اللقاء والفوز بسبب استمرارية الضغط على غانا".
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رمضان صبحي الأفضل في مباراة مصر وغانا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وصعد منتخب الفراعنة بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة مهمة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل لحسم المركز الأول.
غانا

ماذا قدم الفراعنة أمام النجوم السوداء؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
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