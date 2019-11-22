البلدوزر أوفرهم حظا.. صراع سداسي على جائزة الهداف

تحرير:كريم أحمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

مصطفى محمد

يشهد لقاء المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، التي تختتم اليوم الجمعة، صراعا سداسيا للتربع على عرش الهدافين في النسخة التي شهدت تسجيل 28 هدفا في 14 مباراة بمعدل هدفين في كل مباراة. ويبدو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، الأوفر حظا لإنهاء السباق لصالحه بتربعه في الصدارة برصيد 4 أهداف بدأها أمام مالي بضربة رأس في الجولة الأولى، ثم كرر السيناريو أمام غانا في الجولة الثانية، وتمكن من تسجيل ثنائية أمام الكاميرون في الجولة الثالثة.

الثنائي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، جناحا الأهلي والإسماعيلي، سجل كل منهما هدفين، ولديهما فرصة لمزاحمة زميلهما مصطفى محمد على الصدارة، إذ سجل الأول هدفيه في شباك غانا في الدور الأول وجنوب إفريقيا في نصف النهائي الذي شهد توقيع مجدي ثنائية في شباك الحارس دارين جونسون. مع ثنائي "الفراعنة" يملك الإيفواري

الثنائي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، جناحا الأهلي والإسماعيلي، سجل كل منهما هدفين، ولديهما فرصة لمزاحمة زميلهما مصطفى محمد على الصدارة، إذ سجل الأول هدفيه في شباك غانا في الدور الأول وجنوب إفريقيا في نصف النهائي الذي شهد توقيع مجدي ثنائية في شباك الحارس دارين جونسون.



مع ثنائي "الفراعنة" يملك الإيفواري يوسف داو، مهاجم سبارتا براج التشيكي، فرصة لملاحقة مصطفى محمد في المباراة النهائية بعد أن أحرز ثنائية أمام غانا في نصف النهائي.



أما في مباراة المركز الثالث فيأمل ثنائي منتخب غانا، ياو يبواه وأوسو كوابينا، في زيادة غلتيهما أمام جنوب إفريقيا بعد أن سجلا 4 أهداف مناصفة بينهما، يبواه لاعب سيلتا فيجو الإسباني أمام مصر في الدور الأول وكوت ديفوار في نصف النهائي، وكوابينا لاعب قرطبة الإسباني أمام مالي في ختام مرحلة المجموعات.