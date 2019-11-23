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أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

بدلا من تناول عصائر الفاكهة المعلبة، يمكنك تحضير العصير الفريش في منزلك بدون سكر، للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تزيد من شعورك بالشبع
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
وجبة الإفطار
وجبة الإفطار
وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الأسوأ: عصائر الفاكهة المحلاة عند تناولك هذا النوع من العصائر فى وجبة الإفطار فإنها تزيد من مستويات السكر في الدم، وتمدك بالطاقة لفترة قصيرة ثم تفقدها تماما عندما تنخفض مستويات السكر مرة أخرى بطريقة مفاجئة، وهذا الأمر يجعلك تشعر بحاجتك إلى المزيد من السكر عن طريق تناول الحلويات.  بدلا من تناول
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بصل 2

هل البصل الأحمر صحي أكثر من الأبيض؟ يحارب السرطان

تمر علينا بعض المشكلات الصحية التي تسهل معالجتها من خلال التوابل والمكونات التي توجد في المطبخ، فالزنجبيل يساعد في التهدئة من نزلات البرد والأنفلونزا، والنعناع والينسون يعملان بفاعلية جيدة في علاج التهاب الحلق، كما يعمل الكركم على مكافحة الالتهاب. وبجانب ذلك، يعد البصل أحد المكونات المهمة في مطبخك، بل أكثرها أهمية، فقد أثبتت الدراسات فاعليته في علاج السرطان، ولكن هل البصل الأحمر أكثر فائدة من البصل الأبيض؟ لنُجِب عن هذا في ما يلى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".
الوافل

هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن

تعد الحلويات جزءًا أساسيا من سُفرة البلاد العربية، سواءً كانت حلويات منزلية أو مصنعة، وإذا كانت الأسرة تهتم بصحة أبنائها، فتتعامل مع الفواكه كحلويات طبيعية، لأنها غنية بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي. وعلى الجانب الآخر، يفضل البعض تناول الوافل والبان كيك، ولكن هل الوافل يعد من الأطعمة الصحية، أم أنه مُحمَّل بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن فقط، دون منح الجسم أي قيمة غذائية؟ وذلك نقلا عن موقع "healthy eating".
اندومى

"النودلز".. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة

بالرغم من التوعية المستمرة بأهمية الطعام الصحي، والابتعاد عن كل ما يضر الجسم، إلا أننا في كثير من الأحيان نميل إلى الوجبات السريعة، وخاصة اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، ومن بينع الأطعمة التي أصبحت مثل الهوس لدى الكثير من العائلات "النودلز"، توجد نكهات متعددة منها في الأسواق، فبعضها بالخضراوات والبعض الآخر بالتوابل الحارة، ولكن في الواقع، الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية، لأنها خالية من العناصر الغذائية، وغير صحية، نقلًا عن "timesofindia".
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