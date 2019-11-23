أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

بدلا من تناول عصائر الفاكهة المعلبة، يمكنك تحضير العصير الفريش في منزلك بدون سكر، للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تزيد من شعورك بالشبع

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

وجبة الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

الأسوأ: عصائر الفاكهة المحلاة عند تناولك هذا النوع من العصائر فى وجبة الإفطار فإنها تزيد من مستويات السكر في الدم، وتمدك بالطاقة لفترة قصيرة ثم تفقدها تماما عندما تنخفض مستويات السكر مرة أخرى بطريقة مفاجئة، وهذا الأمر يجعلك تشعر بحاجتك إلى المزيد من السكر عن طريق تناول الحلويات. بدلا من تناول