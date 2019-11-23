أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

بدلا من تناول عصائر الفاكهة المعلبة، يمكنك تحضير العصير الفريش في منزلك بدون سكر، للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تزيد من شعورك بالشبع
وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم.
نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الأسوأ: عصائر الفاكهة المحلاة
عند تناولك هذا النوع من العصائر فى وجبة الإفطار فإنها تزيد من مستويات السكر في الدم، وتمدك بالطاقة لفترة قصيرة ثم تفقدها تماما عندما تنخفض مستويات السكر مرة أخرى بطريقة مفاجئة، وهذا الأمر يجعلك تشعر بحاجتك إلى المزيد من السكر عن طريق تناول الحلويات.
بدلا من تناول
الأسوأ: عصائر الفاكهة المحلاة
عند تناولك هذا النوع من العصائر فى وجبة الإفطار فإنها تزيد من مستويات السكر في الدم، وتمدك بالطاقة لفترة قصيرة ثم تفقدها تماما عندما تنخفض مستويات السكر مرة أخرى بطريقة مفاجئة، وهذا الأمر يجعلك تشعر بحاجتك إلى المزيد من السكر عن طريق تناول الحلويات.
بدلا من تناول عصائر الفاكهة المعلبة، يمكنك تحضير العصير الفريش في منزلك بدون سكر للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تزيد من شعورك بالشبع.
الأفضل: تناول الشوفان
الشوفان من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين التي تمدك بالطاقة اللازمة طوال اليوم، كما أن مستويات الألياف العالية الموجودة فيه تساعد على الشبع وتخفض من مستويات الكوليسترول، وتحسن عملية الهضم.
الأسوأ: الإفراط في تناول الطماطم
إذا كنت عرضة للارتداد المعدي المريئي أو قرحة المعدة، فعليك الابتعاد تماما عن الأحماض الموجودة في الطماطم خاصة في الوجبة الصباحية.
الطماطم غنية بالفوائد التي تجعلك تحضر طبقا منها لتتناوله صباحا فى وجبة الإفطار، لكنها تؤذيك في الحالات السابق ذكرها، لذا يمكنك أن تستبدل بها الصلصة التي يمكن إضافتها إلى الأطعمة مثل البيض.
الأفضل: التركيز على البيض
يعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين والكوليسترول الجيد؛ لذا من المفضل تناوله في وجبة الإفطار لكي يمدك بالطاقة التي تحتاج إليها فور استيقاظك للقيام بمهامك اليومية، ويمكنك تناوله مقليا أو مسلوقا، بالإضافة إلى الأشكال الأخرى.
الأفضل: الفراولة والتوت
التوت والفراولة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة المسؤولة عن لون تلك الفاكهة، كما أنها تحسن من ضغط الدم، وتجنب تصلب الشرايين، إلى جانب تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة.
هذه الفاكهة تحتوي على قدر كبير من فيتامينات C وK، بالإضافة إلى المنجنيز المهم لصحة العظام والدماغ وعوامل تجلط الدم، وتنظيم الهرمونات.
يلعب التوت دورا في تحسين نسبة الدهون في الجسم، وانتظام سكر الدم، وتوصيل الكالسيوم إلى الأجزاء التي يحتاج إليها الجسم.
الأفضل: تناول البطيخ
يعد تناول البطيخ أفضل وسيلة لترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من النوم، كما أنه يحتوي على السكر الطبيعي وغني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعزز العضلات، خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية.
كما يحتوي على الليكوبين الذي يقلل من الالتهابات ويخلص الجسم من السموم، ويحسن وظيفة الخلايا، إلى جانب المواد الأخرى التي تحمي الجسم من السرطان، والسكري، والتنكس البقعي.
الأسوأ: الشاي والقهوة
على الرغم من أن تناول الشاي والقهوة في الصباح يساعد على الاستيقاظ، فإنهما يسببان جفاف الجسم والشعور بالخمول، كما أن الكافيين الموجود في هذين المشروبين يساعد في زيادة القلق ورفع ضغط الدم، وتقلب المزاج.
يعد الكافيين من الأحماض التي تسبب مشكلات في الهضم، ولكن هذا لا يعني أن تقاطعه تماما، بل يمكنك شربه بعد تناول وجبة الإفطار وليس قبلها.
الأسوأ: المخبوزات
الكرواسون والدنش أطعمة لذيذة ولكن تناولها في الصباح ليس شيئا جيدا، فتحتوي المخبوزات على مزيد من السكر والزبد؛ لذا استبدل بها في وجبة الإفطار الحبوب الكاملة كالشوفان.
الأفضل: الزبادي
الزبادي غني بالبروتين الذي يعزز نمو العضلات ويمدك بالطاقة، بالإضافة إلى أن مزيج البروتين والدهون يعمل على الشعور بالشبع لفترة أطول.
كما يعد الزبادي مصدرا كبيرا للبروبوتينك المهم لصحة الأمعاء، والذي يساعد في عملية الهضم، ويمكنك إضافة العسل أو المكسرات إليه للحصول على مزيد من العناصر الغذائية.