رياضة

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي، كان قد قال في عام 2015، إنه لن يدرب توتنهام لأنه مدرب لتشيلسي. وأكمل لامبارد: "كنت في تشيلسي 13 عاما كلاعب ثم ذهبت إلى مانشستر سيتي في نهاية مسيرتي، ولديَّ الكثير من الاحترام لهذا النادي، وقتها والآن، لذا سأقول إنني لن أدرب توتنهام، ويمكنكم أن تعودوا إلى ذلك بعد
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التأخر عن تدريب تشيلسي = 20 ألف جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وضع لائحة من 12 نقطة ممنوع على لاعبيه مخالفتها وإلا وقعت عليهم عقوبات مالية قاسية، لفرض سيطرته على الفريق. لامبارد تولى تدريب الفريق الأزرق بداية الموسم الجاري خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، ويقدم تشيلسي أداء جيدا مع لامبارد في الفترة الماضية رغم اعتماد الفريق على الكثير من الشباب، ويحتل البلوز حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة. وجاءت قائمة ممنوعات لامبارد في تشيلسي كالآتي: 1- التأخر عن الوصول للمباراة / المغادرة = 2500 جنيه إسترليني
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