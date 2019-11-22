لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

فرانك لامبارد

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".

جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي، كان قد قال في عام 2015، إنه لن يدرب توتنهام لأنه مدرب لتشيلسي. وأكمل لامبارد: "كنت في تشيلسي 13 عاما كلاعب ثم ذهبت إلى مانشستر سيتي في نهاية مسيرتي، ولديَّ الكثير من الاحترام لهذا النادي، وقتها والآن، لذا سأقول إنني لن أدرب توتنهام، ويمكنكم أن تعودوا إلى ذلك بعد