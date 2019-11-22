كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

نادي الزمالك

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.

في أقل من 3 دقائق، وصلت سيارة إطفاء تابعة لقطاع إطفاء شمال الجيزة تحت إشراف اللواء هاني سعيد ونائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وسط وجود رجال الشرطة المنتشرين بطول الشارع الحيوي. أخمد رجال الدفاع المدني الحريق المحدود في غضون فترة وجيزة، وتبين نشوبه فى مدخنة المطعم بسبب تراكم الشحوم والزيوت، وعدم اهتمام

في أقل من 3 دقائق، وصلت سيارة إطفاء تابعة لقطاع إطفاء شمال الجيزة تحت إشراف اللواء هاني سعيد ونائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وسط وجود رجال الشرطة المنتشرين بطول الشارع الحيوي.



أخمد رجال الدفاع المدني الحريق المحدود في غضون فترة وجيزة، وتبين نشوبه فى مدخنة المطعم بسبب تراكم الشحوم والزيوت، وعدم اهتمام القائمين على إدارة المطعم بأعمال الصيانة الدورية وتنظيفها، الأمر الذي نتج عنه نشوب الحريق.



ولم يسفر الحريق عن تلفيات أو خسائر في الأرواح (وفيات - مصابين)، ليجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وعادت الأمور إلى نصابها مجددا.



