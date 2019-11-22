رياضة

في بيان رسمي.. الأهلي: حققنا أحلام وطموحات الأعضاء

نشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا كشف فيه عن تحقيقه لفائض قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 وذلك على هامش الجمعية العمومية التي يعقدها اليوم الجمعة
تحرير:أحمد سعيد- أحمد محمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
الأهلي
الأهلي
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نجاحه في تحقيقه -وفقًا للأرقام والإحصائيات التي تبرزها ميزانية العام المالي 2018-2019-، أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي على كافة الأصعدة، بما يليق باسم وحجم وشعبية وتاريخ الأهلي، وعلى الرغم من المطبات الصعبة التي شهدها النادي على الصعيد المالي في العام المنقضي، نظرًا للمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر بشكل عام على كافة المستويات بحكم الظروف الاقتصادية والتسويقية والتعاقدية وغيرها، إلا أن مجلس الإدارة نجح في التصدي لكل تعامل معها.
أرقام قياسية ميزانية النادي الأهلي هذا العام حققت أرقامًا قياسية برهنت على الجهد المبذول من جانب مجلس الإدارة للوصول إلى أفضل الأرقام والنتائج، وذلك بالتوازي مع المشروعات والانجازات في الملفات الإنشائية والخدمية والتسويقية بالاضافة إلى المشروعات العملاقة التي شرع المجلس في تنفيذها وأنجز جزءا كبيرا منها
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
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رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجمهور للمدرجات

يرى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور عاد بالفعل للمدرجات، وأن ذلك حدث في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وفي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وواصل الجنايني: «نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور، والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي».
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