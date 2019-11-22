في بيان رسمي.. الأهلي: حققنا أحلام وطموحات الأعضاء

نشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا كشف فيه عن تحقيقه لفائض قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 وذلك على هامش الجمعية العمومية التي يعقدها اليوم الجمعة

تحرير:أحمد سعيد- أحمد محمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب نجاحه في تحقيقه -وفقًا للأرقام والإحصائيات التي تبرزها ميزانية العام المالي 2018-2019-، أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي على كافة الأصعدة، بما يليق باسم وحجم وشعبية وتاريخ الأهلي، وعلى الرغم من المطبات الصعبة التي شهدها النادي على الصعيد المالي في العام المنقضي، نظرًا للمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر بشكل عام على كافة المستويات بحكم الظروف الاقتصادية والتسويقية والتعاقدية وغيرها، إلا أن مجلس الإدارة نجح في التصدي لكل تعامل معها.

أرقام قياسية ميزانية النادي الأهلي هذا العام حققت أرقامًا قياسية برهنت على الجهد المبذول من جانب مجلس الإدارة للوصول إلى أفضل الأرقام والنتائج، وذلك بالتوازي مع المشروعات والانجازات في الملفات الإنشائية والخدمية والتسويقية بالاضافة إلى المشروعات العملاقة التي شرع المجلس في تنفيذها وأنجز جزءا كبيرا منها