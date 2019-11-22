كونتي يعترف: أخصص فقرة للاعبين عن ممارسة الجنس

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

أنطونيو كونتي

خرج أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بتصريح غريب كشف خلاله أنه كان يخصص فقرة للاعبين عن كيفية ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم قبل المباريات، وأبرزت صحيفة ليكيب الفرنسية، تصريحات المدير الفني الإيطالي الذي قال: "كنت أشرح للاعبين كيفية القيام بممارسة الجنس بأقل مجهود، وكنت أفضل ألا تستمر الممارسة لفترات طويلة"، مضيفا: "على اللاعبين أن يكونو في وضع مستلقي وزوجاتهم في الأعلى، ويفضل أن يمارسوه مع زوجاتهم، لأنهم لن يضطروا للقيام بمجهود إضافي، وهو أمر قمت به مع لاعبي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من قبل" .

وأكمل كونتي، خلال تصريحاته، مشبهًا الجنس بكرة القدم، إذ قال: "كرة القدم أصبحت أيضًا تشبه الأوضاع الجنسية، حيث أنه في وقت المنافسات يجب أن تحصل على كل ما تريد، وفي نفس الوقت تحاول أن توفر في الجهد المبذول" . واختتم: "بمجرد أن يصبح شريكك في الوضع الأمثل تبدأ الممارسة، وذلك ما يسمى بالفاعلية، ومن المفضل