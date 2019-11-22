رياضة

كونتي يعترف: أخصص فقرة للاعبين عن ممارسة الجنس

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
خرج أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بتصريح غريب كشف خلاله أنه كان يخصص فقرة للاعبين عن كيفية ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم قبل المباريات، وأبرزت صحيفة ليكيب الفرنسية، تصريحات المدير الفني الإيطالي الذي قال: "كنت أشرح للاعبين كيفية القيام بممارسة الجنس بأقل مجهود، وكنت أفضل ألا تستمر الممارسة لفترات طويلة"، مضيفا: "على اللاعبين أن يكونو في وضع مستلقي وزوجاتهم في الأعلى، ويفضل أن يمارسوه مع زوجاتهم، لأنهم لن يضطروا للقيام بمجهود إضافي، وهو أمر قمت به مع لاعبي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من قبل" .
وأكمل كونتي، خلال تصريحاته، مشبهًا الجنس بكرة القدم، إذ قال: "كرة القدم أصبحت أيضًا تشبه الأوضاع الجنسية، حيث أنه في وقت المنافسات يجب أن تحصل على كل ما تريد، وفي نفس الوقت تحاول أن توفر في الجهد المبذول" . واختتم: "بمجرد أن يصبح شريكك في الوضع الأمثل تبدأ الممارسة، وذلك ما يسمى بالفاعلية، ومن المفضل
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
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انطونيو-كونتى

إنتر عن تهديدات كونتي: تلقينا خطابا ورصاصة

أصدرت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيانًا رسميًّا حول التهديدات الموجهة لأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم، بعد أن كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن تلقي كونتي خطاب تهديد لمنزله، وهو ما نفاه النادي من خلال البيان الذي أعلنه، حيث أشار إلى أن النادي هو من تلقى خطابا ورصاصة داخله. وجاء في بيان النادي: "فى إشارة للأخبار التي نشرت اليوم، يوضح النادي، أن كونتي لم يتلقَّ أي خطاب تهديد، ولم يقدم شكوى والنادي هو الذى تلقى خطاب تهديد، بداخله رصاصة، وتم التواصل مع الجهات المختصة".
انتر ميلان

السعادة تغمر كونتي بعد تخطي عقبة هيلاس فيرونا

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن سعادته بمستوى لاعبيه، بعد التغلب أمس السبت على هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1) ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وقلب النيراتزوري تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليصل إلى النقطة رقم 31 في المركز الأول، متفوقًا على يوفنتوس (29 نقطة) والذي سيواجه ميلان، مساء اليوم الأحد، وقال كونتي في تصريحاته لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": «لقد رأيت استجابة مهمة عقب مباراة دورتموند على الرغم من حقيقة أننا استقبلنا هدفًا وواجهنا صعوبة ضد فريق يدافع بشكل جيد في موقف رجل لرجل».
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف صدارة الكالتشيو

نجح فريق إنتر ميلان في قلب الطاولة على نظيره هيلاس فيرونا، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى، والتى أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل أهداف المباراة للإنتر ماتياس فيتشينو فى الدقيقة 65، ونيكولو باريلا فى الدقيقة 83، بينما سجل هدف فيرونا الوحيد فالريو فيرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يحتل الإنتر صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة بينما يتجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة فى المركز التاسع.
رونالدو وساري

السعادة تغمر ساري بعد حسم ديربي تورينو

أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه يوفنتوس، أمس السبت، على حساب تورينو، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات لشبكة "DAZN": "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان واضحًا أن تورينو سيكون مصمما للغاية من البداية؛ لذا كان الجزء الأول من خطتنا هو احتواء حماسة تورينو والسيطرة على المباراة لاحقا، ثم إغلاقها في النهاية. كانت مباراة صعبة تغلب عليها الكثافة والطابع البدني، لم تكن مناسبة لخصائصنا، لكننا تمكنّا في النهاية من الخروج منها بشكل ناجح".
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