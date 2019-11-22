مران الزمالك.. عودة النقاز وتدريبات خاصة لزيزو

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

مران الزمالك

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. وشهد المران انتظام الدولي التونسي حمدي النقاز، بعد عودته من المشاركة مع نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفارس الأبيض، على الاطمئنان على اللاعب والتأكد من جاهزيته قبل مواجهة نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الإثنين المقبل.

وعقد ميتشو جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران الجماعي، أكد خلالها ضرورة التركيز في مباراة إنبي وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز. كما عقد المدرب الصربي جلسة مع محمد أسامة، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة

وعقد ميتشو جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران الجماعي، أكد خلالها ضرورة التركيز في مباراة إنبي وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.



كما عقد المدرب الصربي جلسة مع محمد أسامة، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة والتأكد من جاهزيتهم للفترة المقبلة.



وخاض أحمد سيد "زيزو" تدريبات خاصة على هامش المران بالركض حول الملعب، وذلك بعد انتظامه في التدريبات عقب المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، المقرر لها يوم السبت 30 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.