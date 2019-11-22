رياضة

مران الزمالك.. عودة النقاز وتدريبات خاصة لزيزو

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
مران الزمالك
مران الزمالك
استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. وشهد المران انتظام الدولي التونسي حمدي النقاز، بعد عودته من المشاركة مع نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفارس الأبيض، على الاطمئنان على اللاعب والتأكد من جاهزيته قبل مواجهة نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الإثنين المقبل.
وعقد ميتشو جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران الجماعي، أكد خلالها ضرورة التركيز في مباراة إنبي وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز. كما عقد المدرب الصربي جلسة مع محمد أسامة، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة
اقرأ المزيد
جنوب افريقيا

جنوب إفريقيا تقتنص بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرافق منتخب البافانا بافانا منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى الأولمبياد، وصعد المنتخبان المصري والإيفواري طرفا النهائي، بعد أن فازت مصر على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح.
رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
فرانك-لامبارد

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك

مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.
مران الزمالك

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
ملعب- مازيمبي‎ (2)

مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لمواجهة الزمالك على ملعبه

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبدأ نادي مازيمبي عمليات إصلاح ملعبه خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، ونشر مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن وفدًا من الجهات الأمنية في الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادي شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير وذلك بعد فحص المداخل والمخارج وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادي.
الزمالك -وجينيراسيون (15)

حازم إمام يفتح النار على لاعبي الزمالك

وج حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق أنتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب الأداء خلال مباراتهم أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث خطف الفريق الأبيض بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية. وفتح إمام النار على لاعبي الزمالك خلال تواجده في الاستوديو التحليل للمباراة عبر قناة أون سبورت، وشدد على أن اللاعبين أداءهم مثير للدهشة ولات يليق باسم نادي الزمالك العريق، ولا يعلم ما سبب سوء الأداء لهذه الدرجة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]