فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

فايلر

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".

وعن مواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا، قال فايلر: "جزء رئيسي من مهام عملي هو دراسة المنافسين، لذلك درسنا فريق النجم جيدًا، ونعرف الكثير من الأمور عنه، لكن الأهم بالنسبة لنا الآن هو مباراة الجونة في الدوري، لأنه لقاء له أهميته الكبيرة، بعدها نستعد للنجم". وأضاف: "التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم