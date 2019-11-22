رياضة

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
فايلر
فايلر
كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
وعن مواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا، قال فايلر: "جزء رئيسي من مهام عملي هو دراسة المنافسين، لذلك درسنا فريق النجم جيدًا، ونعرف الكثير من الأمور عنه، لكن الأهم بالنسبة لنا الآن هو مباراة الجونة في الدوري، لأنه لقاء له أهميته الكبيرة، بعدها نستعد للنجم". وأضاف: "التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم
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جنوب إفريقيا تقتنص بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرافق منتخب البافانا بافانا منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى الأولمبياد، وصعد المنتخبان المصري والإيفواري طرفا النهائي، بعد أن فازت مصر على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح.
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فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

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مران الأهلي.. تصعيد 7 ناشئين وغياب المدربين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق والتي بدأت أمس استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وشهد المران الجماعي انتظام المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي بشكل طبيعي بعدما حصل على راحة سلبية استغلها بالسفر إلى بلاده وعاد مساء أمس الإثنين.
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فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"
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مصدر أمني: القيادات لم تزر رئيس أحد الأندية في منزله

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