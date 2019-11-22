فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

فالفيردي

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على الانتقادات الموجهة مؤخرًا للاعبيه، أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وذلك أثناء المؤتمر التحضيري لمباراة برشلونة القادمة . وقال فالفيردي عن إمكانية الاعتماد على لاعبه السنغالي موسى واجي : "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب، هو جاهز ولعب في الموسم الماضي " وتابع عن راكتيتش خط وسط الفريق الكتالوني: " ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".

وأكمل عن بيكيه مدافع برشلونة: " إذا كان جاهزًا سيكون في قائمة المباراة، تحدثت معه ووجدته في قمة تركيزه، رغم أنه لديه أمور خارج كرة القدم، وعن حصوله على إذن للذهاب لكأس ديفيز للتنس قال إذا تم استدعاؤه للمباراة سترون حصل على الإذن أم لا، عليكم أن تتركوه وشأنه، غدًا لدينا مباراة مهمة." وعن مستوي جريزمان