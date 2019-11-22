رياضة

فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
فالفيردي
فالفيردي
علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على الانتقادات الموجهة مؤخرًا للاعبيه، أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وذلك أثناء المؤتمر التحضيري لمباراة برشلونة القادمة . وقال فالفيردي عن إمكانية الاعتماد على لاعبه السنغالي موسى واجي : "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب، هو جاهز ولعب في الموسم الماضي " وتابع عن راكتيتش خط وسط الفريق الكتالوني: " ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".
وأكمل عن بيكيه مدافع برشلونة: " إذا كان جاهزًا سيكون في قائمة المباراة، تحدثت معه ووجدته في قمة تركيزه، رغم أنه لديه أمور خارج كرة القدم، وعن حصوله على إذن للذهاب لكأس ديفيز للتنس قال إذا تم استدعاؤه للمباراة سترون حصل على الإذن أم لا، عليكم أن تتركوه وشأنه، غدًا لدينا مباراة مهمة." وعن مستوي جريزمان
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
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فالفيردي

صحيفة إسبانية: مباراة سيلتا فيجو آخر فرصة لفالفيردي

كشفت صحيفة "إى بي سي" الإسبانية، فى تقرير لها، اليوم السبت، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اتخذ قرارا نهائيا بإقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفنى للفريق الكتالونى، في حال خسارة الفريق مجددا اليوم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البديل سيكون مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن بارتوميو بحاجة إلى شهر على الأقل للتعاقد مع مدير فني جديد لم يتم تجديده بعد، لكن أكثر الأسماء المرشحة في الآونة الأخيرة هما الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو جالاردو.
فالفيردي

«فالفيردي»: كل ما حدث أننا خسرنا مباراة

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه، عقب سقوط فريقه أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب « سيوداد دي فالنسيا»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا في تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
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