رياضة

جنوب إفريقيا تقتنص بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرافق منتخب البافانا بافانا منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى الأولمبياد، وصعد المنتخبان المصري والإيفواري طرفا النهائي، بعد أن فازت مصر على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب الأفيال على حساب غانا بركلات الترجيح.
في الدقيقة 17، نجح منتخب جنوب أفريقيا، في تسجيل هدف التقدم، عن طريق حبيب محمد لاعب غانا بالخطأ في مرماه، وبعد مرور خمس دقائق تألق حارس غانا، وأبعد كرة هدف محقق، بعد تسديدة صاروخية من كيليتسو، حولها إلى ركلة ركنية. وفي بداية الشوط الثاني نجح إيفانز منساه، في إدراك هدف التعادل، بعد تسديدة قوية من خارج
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