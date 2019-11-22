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نحن هنا لاستكمال ما بدأناه.. كلمة السيسي بمنتدى الاستثمار في إفريقيا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها، لكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أننا نعمل على زياة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، مضيفا خلال كلمته في منتدي الاستثمار في إفريقيا، اليوم الجمعة: "إننا نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019، لنبحث ما بدأناه قبل سنوات لتحقيق التنمية لقارتنا"، داعيا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي.
وأكد الرئيس السيسي، أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم فى تحقيق نمو أعلى ودخل أكبر للمواطن الإفريقي، مشيرا إلى أننا نعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة. ودعا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا الى مركز تصنيع عالمي، مضيفا أن التنمية في إفريقيا ليست مسئولة الحكومات
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إطلاق قمر صناعي

الساعة 11:08 مساءً. بث عملية إطلاق «طيبة 1» على الهواء مباشرة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء اليوم الجمعة، عبر شاشات وإذاعات الهيئة، مشيرة في بيان، اليوم، أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي، مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
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معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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هل تراكمت ديون قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.
مصنع-ادوية (3)

الحكومة توضح حقيقة نقص الأمصال بالمستشفيات والصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.
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السيسى-وميركل

بدء المباحثات الثنائية بين السيسي وميركل في ألمانيا

بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية. وألقى السيسي، أمس، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، إذ وضع السيسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
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السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-السيسى

السيسي للمجتمع الدولي: ساعدوا إفريقيا لمحاربة الفقر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة له، في انطلاق قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، قال فيها: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق، ونسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة القارة في محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة، والقارة أصبحت واحد من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروعات الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".
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انطلاق قمة العشرين وإفريقيا بحضور السيسي (بث مباشر)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بحث، أمس الإثنين، بمقر إقامته في برلين مع وفد من الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر خاصة في ضوء القدرات المتاحة والإمكانات الواعدة في هذا الإطار لكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأشاد السيسي، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة.
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