جنوب إفريقيا يحتفل بالتأهل مع الجماهير المصرية

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

جماهير المنتخب

احتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، مع الجماهير المصرية، التي تواجدت في استاد القاهرة، حيث قام اللاعبون بالركض حول الملعب لتحية الجماهير، بل ورقصوا معهم احتفالا بالتأهل. وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما،

واحتفل المنتخب الجنوب إفريقي مع الجماهير المصرية وذلك بعد تعاطف الجماهير الحاضرة مع منتخب الاولاد بسبب علاقة الود بين شوقي غريب والمدير الفني لجنوب إفريقيا ديفيد نوتوانى، حيث هنأ الأخير المدير الفني المصري علي التأهل للأولمبياد والنهائي، حيث قال نوتواني فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أهنئ المنتخب