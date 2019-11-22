رياضة

جنوب إفريقيا يحتفل بالتأهل مع الجماهير المصرية

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
جماهير المنتخب
جماهير المنتخب
احتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، مع الجماهير المصرية، التي تواجدت في استاد القاهرة، حيث قام اللاعبون بالركض حول الملعب لتحية الجماهير، بل ورقصوا معهم احتفالا بالتأهل. وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما،
واحتفل المنتخب الجنوب إفريقي مع الجماهير المصرية وذلك بعد تعاطف الجماهير الحاضرة مع منتخب الاولاد بسبب علاقة الود بين شوقي غريب والمدير الفني لجنوب إفريقيا ديفيد نوتوانى، حيث هنأ الأخير المدير الفني المصري علي التأهل للأولمبياد والنهائي، حيث قال نوتواني فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أهنئ المنتخب
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
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منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
حسام-البدري- محمد-بركات

البدري يهنئ المنتخب الأولمبي على التأهل لطوكيو 2020

أرسل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة تهنئة لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز بثلاثية على منتخب جنوب أفريقيا. وأثنى البدري في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيًا التوفيق لهم. وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى رسميًّا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا .
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