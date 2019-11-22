الساعة 11:08 مساءً. بث عملية إطلاق «طيبة 1» على الهواء مباشرة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

قمر صناعي - أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء اليوم الجمعة، عبر شاشات وإذاعات الهيئة، مشيرة في بيان، اليوم، أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي، مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.

وتقدمت الهيئة، بخالص التهنئة للدولة المصرية قيادة وشعبا على هذا الإنجاز إلهام الذي يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل. أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" لأغراض الاتصالات، سيخدم