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الساعة 11:08 مساءً. بث عملية إطلاق «طيبة 1» على الهواء مباشرة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
قمر صناعي - أرشيفية
قمر صناعي - أرشيفية
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء اليوم الجمعة، عبر شاشات وإذاعات الهيئة، مشيرة في بيان، اليوم، أنها ستقوم بنقل عملية إطلاق القمر على الهواء مباشرة ليتابعها ملايين المصريين، إيمانا منها بحق المشاهد المصري في متابعة هذا الحدث الوطني والتاريخي، مشيرة إلى أنه سوف يتم بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
وتقدمت الهيئة، بخالص التهنئة للدولة المصرية قيادة وشعبا على هذا الإنجاز إلهام الذي يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل. أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" لأغراض الاتصالات، سيخدم
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السيسى-فى-الصين (1)

نحن هنا لاستكمال ما بدأناه.. كلمة السيسي بمنتدى الاستثمار في إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية في إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها، لكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أننا نعمل على زياة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، مضيفا خلال كلمته في منتدي الاستثمار في إفريقيا، اليوم الجمعة: "إننا نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019، لنبحث ما بدأناه قبل سنوات لتحقيق التنمية لقارتنا"، داعيا إلى إيجاد حلول تبني على التكامل الإقليمي لتحويل إفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي.
طقس-برد-الشتاء (1)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
قناة-السويس (2)

هل تراكمت ديون قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.
مصنع-ادوية (3)

الحكومة توضح حقيقة نقص الأمصال بالمستشفيات والصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.
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عمرو طلعت

الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.
قمر-صناعى

«طيبة».. القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات (طيبة - 1)، يوم 22 نوفمبر الجاري، إذ سيتم الإطلاق بواسطة شركة (آريان سبيس) الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان - 5)، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية. وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاما.
برج -شبكة- محمول

تحسن ملحوظ.. تقييم رسمي لمستوى خدمات المحمول في مصر

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
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