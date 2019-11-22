شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .

علي الجانب الأخر تشهد المباراة منافسة علي المستوي الفردي بين اللاعبين لتحقيق لقب الهداف ويبدو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، الأوفر حظا لإنهاء السباق لصالحه بتربعه في الصدارة برصيد 4 أهداف بدأها أمام مالي بضربة رأس في الجولة الأولى، ثم كرر السيناريو أمام غانا في الجولة الثانية، وتمكن من تسجيل



علي الجانب الأخر تشهد المباراة منافسة علي المستوي الفردي بين اللاعبين لتحقيق لقب الهداف ويبدو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، الأوفر حظا لإنهاء السباق لصالحه بتربعه في الصدارة برصيد 4 أهداف بدأها أمام مالي بضربة رأس في الجولة الأولى، ثم كرر السيناريو أمام غانا في الجولة الثانية، وتمكن من تسجيل ثنائية أمام الكاميرون في الجولة الثالثة.



والثنائي رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، جناحا الأهلي والإسماعيلي، سجل كل منهما هدفين، ولديهما فرصة لمزاحمة زميلهما مصطفى محمد على الصدارة، إذ سجل الأول هدفيه في شباك غانا في الدور الأول وجنوب إفريقيا في نصف النهائي الذي شهد توقيع مجدي ثنائية في شباك الحارس دارين جونسون.