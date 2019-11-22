رياضة

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
المصري
المصري
أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وبحسب ما جاء في بيان النادي البورسعيدي، فإن إدارة المصري طالبت بالمساواة بالأندية الأخرى المشاركة في البطولات الأفريقية بشأن أعداد الجماهير، وذلك منعًا للاحتقان بين جماهير النادي، وحرصًا على تحقيق مبدأ المساواة بين الفرق. وحذرت إدارة المصري في بيانها من ردود الأفعال السلبية المتوقعة من جماهير النادي
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
الجمهور- قبل -المباراة (9)

جنوب إفريقيا يحتفل بالتأهل مع الجماهير المصرية

احتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، مع الجماهير المصرية، التي تواجدت في استاد القاهرة، حيث قام اللاعبون بالركض حول الملعب لتحية الجماهير، بل ورقصوا معهم احتفالا بالتأهل. وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما لتحديد المركز الثالث بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما،
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بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وسجل ايريك تراوري الهدف الأول، قبل أن يضيف محمد فاروق الهدف الثاني، واختتم عبدالله السعيد ثلاثية أصحاب الأرض، وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بيراميدز بنتيجة (5- 1) بمجموع المباراتين.
إيهاب جلال - عمرو موسى

إيهاب جلال: عودة "جمعة" إضافة لمنتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فوزه في لقاء الذهاب أمام كوت دور بطل السيشيل، برباعية في مواجهة الذهاب، بالدور الـ32 المكرر، تسبب في حالة من الهدوء لدى اللاعبين. جاء ذلك في تصريحات عبر «قناة أون سبورت»، عقب نهاية مباراة الإياب التي جمعت فريقه مع كوت دور، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي، بهدفين نظيفين، قائلا: «سعيد بعودة جمعة للمشاركة، وحصل لاعبون على فرصة في المباراتين وتلك مميزات، هناك بعض العيوب سنحاول علاجها، كما أننا حاولنا منح اللاعبين فرصة وجميعهم أدوا بشكل جيد».
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
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