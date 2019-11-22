في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

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أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب ما جاء في بيان النادي البورسعيدي، فإن إدارة المصري طالبت بالمساواة بالأندية الأخرى المشاركة في البطولات الأفريقية بشأن أعداد الجماهير، وذلك منعًا للاحتقان بين جماهير النادي، وحرصًا على تحقيق مبدأ المساواة بين الفرق. وحذرت إدارة المصري في بيانها من ردود الأفعال السلبية المتوقعة من جماهير النادي