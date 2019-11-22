دماء المدنيين تنزف.. تركيا والإرهابيين يهاجمون رأس العين السورية

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

الحرب في سوريا - أرشيفية

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للقوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين، بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية اعتدوا، اليوم الجمعة، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات، ما تسبب مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.

وأشارت سانا، إلى رصد دخول شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع ومواد لوجستية من تركيا إلى ريف رأس العين، لتعزيز النقاط العسكرية للقوات التركية بالتوازي مع بدء النظام التركي بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لقواته المحتلة في قرية ملا نوري بريف المدينة. وفي سياق ممارساتهم الإجرامية بحق الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات