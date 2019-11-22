رياضة

مصر الأولمبي بطلًا لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى

منتخب مصر سيطر على مجريات الأمور قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لينجح منتخب كوت ديفوار في إدراك هدف التعادل ونجح الفراعنة في خطف الفوز في الوقت الإضافي
تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
مصر الأولمبي
مصر الأولمبي
توج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، ليحصد منتخب الفراعنة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعدما حقق الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي المسابقة، بثلاثية نظيفة.
بدأ المنتخب الوطني المباراة ضاغطًا، وأطلق أحمد رمضان بيكهام تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، السيطرة المصرية ظلت مستمرة، وفي الدقيقة 17، أرسل أكرم توفيق تمريرة طولية، باتجاه كريم العراقي المنطلق من الخلف، والذي استقبل الكرة بشكل مميز وأطلق تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت إلى أحضان
اقرأ المزيد
منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (16)

رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
مصر- وكوت -ديفوار (3)

مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
اقرأ المزيد من الأخبار
رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
نيجيريا - كوت ديفوار

كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي فوزا ثمينا على المنتخب النيجيري، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد معروف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليرفع منتخب الأفيال رصيده إلى ثلاث نقاط، في الصدارة، إلى حين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين زامبيا وجنوب إفريقيا.
حفل الافتتاح

بحفل أسطوري.. مصر تبهر العالم في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في حفل عالمي أبهرت مصر مجددًا الدول الإفريقية والعالم، خلال افتتاح بطولة أمم لإفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني منه فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأعادت مصر من جديد للأذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.
منتخب مصر الأولمبي (2)

رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان الفراعنة أمام مالي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يواجه نظيره المالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: مصر، ونيجيريا، وغانا، والكاميرون، ومالي، وزامبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]