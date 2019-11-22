مصر الأولمبي بطلًا لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى

منتخب مصر سيطر على مجريات الأمور قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لينجح منتخب كوت ديفوار في إدراك هدف التعادل ونجح الفراعنة في خطف الفوز في الوقت الإضافي

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

مصر الأولمبي

توج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، ليحصد منتخب الفراعنة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعدما حقق الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي المسابقة، بثلاثية نظيفة.

بدأ المنتخب الوطني المباراة ضاغطًا، وأطلق أحمد رمضان بيكهام تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، السيطرة المصرية ظلت مستمرة، وفي الدقيقة 17، أرسل أكرم توفيق تمريرة طولية، باتجاه كريم العراقي المنطلق من الخلف، والذي استقبل الكرة بشكل مميز وأطلق تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت إلى أحضان

بدأ المنتخب الوطني المباراة ضاغطًا، وأطلق أحمد رمضان بيكهام تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، السيطرة المصرية ظلت مستمرة، وفي الدقيقة 17، أرسل أكرم توفيق تمريرة طولية، باتجاه كريم العراقي المنطلق من الخلف، والذي استقبل الكرة بشكل مميز وأطلق تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت إلى أحضان تابي إرا إليزير حارس المرمى.



بعد مرور دقيقتين انطلق عمار حمدي من الجهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية، استقبلها مصطفى محمد بتسديدة قوية، اصطدمت في كواديو دابيلا مدافع كوت ديفوار، الذي أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق.



المنتخب المصري، استحوذ على الكرة بحثًا عن هدف التقدم، وفي الدقيقة 26، انطلق رمضان صبحي واخترق منطقة جزاء كوت ديفوار بمجهود فردي، وأرسل تمريرة أرضية، في اتجاه مصطفى محمد، إلا أن حارس المرمى تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة الخطورة.



وفي الدقيقة 37 افتتح المنتخب الوطني التسجيل عن طريق كريم العراقي، بعد مجهود فردي من رمضان صبحي، الذي اخترق منطقة الجزاء، وتلاعب بمدافعي كوت ديفوار، وأرسل تمريرة أرضية، استقبلها العراقي بتسديدة أرضية سكنت الشباك.



وفي الدقيقة 43، حصل منتخب كوت ديفوار على ركلة حرة مباشرة، من على حدود منطقة الجزاء، نفذها سيلاس جناكا بتسديدة مباشرة خادعة من أسفل الحائط البشري للفراعنة، إصطدمت بالقائم الأيسر، قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة عن منطقة الخطورة.



واحتسب الحكم دقيقتين وقت محتسب بدلًا من الضائع، وحصل منتخب كوت ديفوار على ركلة ركنية، مرت دون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة ( 1 - 0 ).



سيطرة المنتخب الوطني، ظلت مستمرة في الشوط الثاني، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، وهدأت المباراة نسبيًا، وفي الدقيقة 70، فاجئ أبو بكر دومبيا الجميع بتسديدة صاروخية، أبعدها محمد صبحي حارس المرمى، ببراعة إلى ركلة ركنية، مرت دون خطورة.



وفي الدقيقة 74، أضاع منتخب مصر فرصة هدف محقق، بعدما انطلق عبدالرحمن مجدي من الجهة اليمنى، وأرسل تمريرة إلى كريم العراقي، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالمدافع ومرت بجوار القائم.



وتعرض أكرم توفيق للإصابة، قبل أن يستكمل اللقاء، وفي الدقيقة 81، شارك صلاح محسن بدلًا من مصطفى محمد، وحصل منتخب كوت ديفوار على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نُفذت بتسديدة أرضية قوية اصطدمت بالحائط البشري، ومرت دون خطورة.



وفي الدقيقة قبل الأخيرة أدرك منتخب كوت ديفوار هدف التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذت مجموعة من التمريرات القصيرة، أنهاها زي محمد واتارا بعرضية إلى دومبيا، الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة ( 1 - 1 )، ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.



في الشوط الإضافي الأول، كاد منتخب كوت ديفوار أن يضيف الهدف الثاني، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد صبحي، قبل أن تسقط من يده أمام تراوري، الذي حاول تسديد الكرة في الشباك، لكن صبحي صحح خطأه وأبعد الكرة عن منطقة الخطورة، لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل بنتيجة ( 1 - 1 ).



في الشوط الإضافي الثاني، أرسل أحمد أبو الفتوح كرة عرضية، استقبلها صلاح محسن المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة، برأسية مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 114، خطف منتخب مصر هدف الفوز والتتويج، بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة من أحمد ياسر ريان، ارتدت من الحارس، قابلها رمضان صبحي بتسديدة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة ( 2 - 1 ).