رياضة

رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
توج رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وفي البطولة، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز اليوم لصالح منتخب الفراعنة، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب صاحب الـ22 عامُا في البطولة الإفريقية، وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
وسجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، ليحصد منتخب الفراعنة اللقب بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد ، بتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي المسابقة، بثلاثية نظيفة. وشهدت المباراة
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رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
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وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
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مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
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منتخب مصر الأولمبي

المنتخب ينهي الشوط الأول بالتقدم على كوت ديفوار

نجح المنتخب الأولمبي المصري في إنهاء الشوط الأول، بتقدمه بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعه بنظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ليضع المنتخب قدمًا نحو التتويج باللقب الإفريقي بعد الأدء الرجولي علي مدار البطولة، وسجل هدف الشوط الوحيد كريم العراقي في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة، بعدما مررها له رمضان صبحي في منطقة الجزاء ليسكنها العراقي علي يمين حارس مرمي منتخب كوت ديفوار أمام مدافعي الفريق المنافس . ويعد هذا الهدف هو الأول لكريم العراقي في البطولة منذ الإنضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي .
منتخب مصر الأولمبي

شوقي غريب يعلن عن التشكيل الرسمي للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وجاء التشكيل للمنتخب علي النحو التالي.. في حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، كريم العراقي، أحمد فتوح. في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد . ويدخل المنتخب المصري باحثًًا عن تحقيق لقب البطولة الإفريقية، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي .
رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
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