رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

رمضان صبحي

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وفي البطولة، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز اليوم لصالح منتخب الفراعنة، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب صاحب الـ22 عامُا في البطولة الإفريقية، وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وسجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، ليحصد منتخب الفراعنة اللقب بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد ، بتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي المسابقة، بثلاثية نظيفة. وشهدت المباراة