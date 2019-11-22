مصطفى محمد هدافًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

مصطفى محمد

توج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي بجائزة هداف كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من الثامن من شهر نوفمبر الجاري إلى نهايتها اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وتوج بها منتخب الفراعنة للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني.

وسجل مصطفى محمد أربعة أهداف في البطولة بواقع هدف في شباك مالي، وهدفين في غانا، وهدف في الكاميرون، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المسابقة القارية بفارق هدف عن اللاعب النيجيري بيتر إتيبو هداف النسخة الماضية برصيد 5 أهداف. وأصبح مصطفى محمد أول لاعب مصري، يفوز بلقب هداف هذه البطولة، كما بات