رياضة

مصطفى محمد هدافًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
توج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي بجائزة هداف كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من الثامن من شهر نوفمبر الجاري إلى نهايتها اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وتوج بها منتخب الفراعنة للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني.
وسجل مصطفى محمد أربعة أهداف في البطولة بواقع هدف في شباك مالي، وهدفين في غانا، وهدف في الكاميرون، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المسابقة القارية بفارق هدف عن اللاعب النيجيري بيتر إتيبو هداف النسخة الماضية برصيد 5 أهداف. وأصبح مصطفى محمد أول لاعب مصري، يفوز بلقب هداف هذه البطولة، كما بات
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رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
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وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
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مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
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