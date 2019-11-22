السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الشعب المصري والمنتخب الأولمبي، بعد الفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في التاريخ، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو"، مضيفا: "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

توج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي. سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب