محمد صبحي أفضل حارس في البطولة الإفريقية

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م

محمد صبحي

توج محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي، بجائزة افضل حارس في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وذلك بعد الأدء المميز الذى قدمه علي مدار البطولة الإفريقية مع منتخب الفراعنة . ونجح حارس مرمي المنتخب في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارتين من أصل 5 مباريات لعبها المنتخب بالبطولة . وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني، ليحصد منتخب الفراعنة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعدما حقق الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي المسابقة،