صلاح بعد تتويج مصر الأولمبي: تحية لجمهورنا الداعم

تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

الجماهير المصرية

هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، المنتخب الأولمبي بفوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي استضافتها مصر في الفترة من الثامن من شهر نوفمبر الجاري إلى نهايتها اليوم الجمعة 22 نوفمبر، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، سجل كريم العراقي هدف التقدم للفراعنة، وأدرك أبو بكر دومبيا هدف التعادل للضيوف، وخطف رمضان صبحي هدف الفوز لمنتخب مصر في الوقت القاتل بالشوط الإضافي الثاني.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما". وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بجانب كلًا من منتخب كوت ديفوار الوصيف بعد الخسارة أمام منتخب الفراعنة،