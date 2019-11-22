أبو تريكة يهنئ المنتخب الأولمبي: مبروك لمصر

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

أبو تريكة

هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، المنتخب الأولمبي بالتتويج بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة علي مدار البطولة الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020 . وقال أبو تريكة في تغريدة، عبر الحساب الرسمي له علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"مليون مبروووووك لمنتخبنا الأولمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عامًا عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة، مبروك لمصر".

مليون مبروووووك لمنتخبنا الأوليمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عام عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة ...مبروك لمصر ???????????? — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 22, 2019 وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة،