رياضة

أبو تريكة يهنئ المنتخب الأولمبي: مبروك لمصر

تحرير:محمد جمال ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
أبو تريكة
أبو تريكة
هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، المنتخب الأولمبي بالتتويج بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة علي مدار البطولة الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020 . وقال أبو تريكة في تغريدة، عبر الحساب الرسمي له علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"مليون مبروووووك لمنتخبنا الأولمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عامًا عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة، مبروك لمصر".
مليون مبروووووك لمنتخبنا الأوليمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عام عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة ...مبروك لمصر ???????????? — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 22, 2019  وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة،
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رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
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وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
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مدرب كوت ديفوار: مبروك لمصر.. وقدمنا كل شئ

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وقال حيدرا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة : "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد". وأضاف : " فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصم قوي وند كبير أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شئ".
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رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

توج رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وفي البطولة، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز اليوم لصالح منتخب الفراعنة، ويعد هذا الهدف الثالث للاعب صاحب الـ22 عامُا في البطولة الإفريقية، وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
منتخب مصر الأولمبي

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج هذا الثلاثي

كشف ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد لقناة النادي الأهلي. وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب: "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا". وأضاف ربيع ياسين: "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".
الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
عبد الرحمن-مجدى

عبد الرحمن مجدي: هذا المدرب تنبأ لي بإحراز الهدفين

أعرب عبد الرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأولمبي عن سعادته البالغة بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والصعود للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما،التي تستضيفها مصر مشيرا إلى أن وائل رياض مدرب الفراعنة تنبأ له أنه سيسجل هدفين في مباراة اليوم. وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه الفريق بأكمله كان له هدف واضح وهو التأهل للأولمبياد وتمكنوا من تحقيق هذا الحلم، مشيرا إلى أنه يشكر جميع الجماهير التي حرصت على حضور المباريات ومساندة اللاعبين.
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