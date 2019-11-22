الجيش الجزائري: كل محاولات المساس بأمن واستقرار الوطن فشلت

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

رئيس الأركان الجزائري

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إن كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر واستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا، وقال في تصريحات اليوم الجمعة، بولاية ورقلة (شرق): "لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي يبذلها الجيش مستلهما إياها من إخلاصه لقيم ثورة نوفمبر ولرسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ".

وأشاد رئيس الأركان الجزائري، بالجهود المضنية التي يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على طول الشريط الحدودي للجزائر في سبيل تأمين هذه المنطقة الحيوية والحساسة من كل التهديدات والآفات، تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التي يتحملونها بكل اقتدار.وأضاف أن الجيش يعمل دائما للمحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها